Perseverance úspěšně přistál na Marsu | E15.cz

"Jsem bezpečně na Marsu. Perseverance vás dostane kamkoli," potvrdil zdárný příchod na rudou planetu také vzkaz vystavený krátce po přistání na twitterovém účtu Perseverance.

Trvalo 11 a půl minuty, než z rudé planety dorazil na Zemi napjatě očekávaný signál. "Dosednutí potvrzeno! Perseverance je bezpečně na povrchu Marsu, připravený zahájit hledání známek někdejšího života," oznámila Swati Mohanová kolegům ve středisku Laboratoře tryskového pohonu (JPL) NASA v Pasadeně, odkud se mise Perseverance řídí.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9