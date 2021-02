High-tech architektura uprostřed rýžových polí. Nizozemci postaví v Číně moderní čtvrť v souladu s krajinou | E15.cz

Žádné věže až do nebe a maximální využití prostoru. Na jihozápadě Číny poblíž města Čcheng-tu vyroste nová vědecko-technologická čtvrť, která bude v souladu s přírodou a okolní krajinou. Bloky budov tak mají svým tvarem připomínat táhnoucí se kaskádovité terasy rýžových polí. Zelené střechy jsou samozřejmostí. V Číně, kde si potrpí na maximální vytěžitelnost území, je to vcelku nevídaná věc. Za návrhem stojí nizozemské architektonické studio Office for Metropolitan Architecture (OMA).