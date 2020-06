Hudební recenze: Blízké setkání tří světů – Hradišťanu, Spirituál kvintetu a Dagmar Peckové | E15.cz

Hradišťan s Jiřím Pavlicou jsou už od počátku devadesátých let přeborníci ve snaze přizvávat si ke svým projektům muzikanty z jiných žánrů i států. Obdobně se Spirituál kvintet před pěti lety pustil do spolupráce se světoznámou mezzosopranistkou Dagmar Peckovou. Údajně proto, že si kapela ke svým tehdejším 55. narozeninám přála zazpívat s někým, kdo to opravdu umí. Loni se tyto tři světy – lidovka s folklorem, tradicionál a vážná hudba – propojily na jednom pódiu v sérii koncertů.