Konference reSITE začíná | E15.cz

„S tím, jak počet obyvatel ve městech roste, přibývá také výzev, kterým města čelí, od budování moderní a odolné infrastruktury, přes vytváření cenově dostupného bydlení, až po předcházení hrozící klimatické krizi. Města se budou muset připravit nejen na dopady této krize, ale podle poslední zprávy Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu budou také muset sehrát klíčovou roli při zavádění programů pro záchranu životního prostředí a prevenci nejhorších důsledků změny klimatu,“ přibližuje ředitel reSITE a newyorský architekt Martin Barry, který je zároveň a zakladatel gastronomického centra Manifesto.

Do karlínského Fóra příští týden zavítá například architekt Thomas Heatherwick, autor budovy The Vessel na Hudson Yards v New Yorku, která je letos bezesporu nejdiskutovanější stavbou světa.

Jedním z vrcholů konference bude vystoupení Yosuky Hayana z ateliéru MAD Architects, který při své práci klade důraz na využití komunálních zdrojů, dostupnost bydlení a provázanost se zelení za účelem vytvoření přirozeně inkluzivních prostor.

Z Londýna přijede Reza Merchant, přezdívaný Král spolubydlení – jeho The Colective otevře tisíce rezidenčních jednotek ke sdílenímu bydlení v Británii i Německu. Blok Make No Little Plans se bude zabývat megaprojekty městské obnovy – několik takových čeká i Prahu.

A větší prostor letos dostanou i místní osobnosti – architektka Eva Jiřičná, starosta Bratislavy Matúš Vallo a budou představeny projekty, které změní budoucnost Žižkova.

reSITE se zaměřuje na pozitivní inspiraci a propojování profesionálů napříč obory s fungujícími nápady, které mají potenciál změnit urbanizovaný svět k lepšímu.

Akce bude zahájena Salonem v předvečer 18. září v prostorách budovy DRN. Mezinárodní hosté budou diskutovat o památkách v moderní době.

Vstupenky jsou k dispozici v několika cenových kategoriích na reSITE.org a čtenáři E15 mohou využít speciální slevu 30 procent zadáním kódu reSITExE15.