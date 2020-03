Jaroslav Brychta: Česko čeká největší ekonomický šok v dějinách | E15.cz

„Česká vláda podle mého názoru dělá správné kroky,“ říká Jaroslav Brychta „Co se zamezení šíření nákazy týká, a pokud se situaci podaří dostat pod kontrolu podobně rychle jako v asijských zemích, mohlo by být třetí čtvrtletí začátkem návratu do relativně stabilního prostředí. Čím rychleji se s nákazou vypořádáme, tím menší šok pro domácnosti a firmy to bude, tím menší budou náklady a tím snazší bude opětovné nastartování ekonomiky.“

Jak moc jste optimistický při případném ekonomickém oživení, myslíte si, že se vše během pár čtvrtletí vrátí do normálu, nebo očekáváte pomalejší průběh?

Věřím, že se první vlnu šíření nákazy podaří zvládnout. Přistupujeme k tomu zodpovědně a výsledky budou do pár týdnů vidět. Otázkou je jak náročné bude zvládnout druhou a případné další vlny nákazy. Dobrou zprávou je, že v případě nepřetíženého zdravotního systému se zdá být úmrtnost výrazně nižší než aktuálně signalizovaná. Pravděpodobně i něco mezi 0,5 až 1 %. Nasvědčují tomu například data z nechtěného experimentu na výletní lodi Diamond Princess. Špatnou zprávou je, že se počty asymptomatických případů pohybují pravděpodobně mezi 30 – 50 %, což může dost komplikovat snahy o efektivní zabránění dalšího šíření nákazy. Opětovné otevírání ekonomiky díky tomu může být náročný a zdlouhavý proces.

Centrální banky a vlády začaly ihned s nejrůznější formou pomoci. Myslíte si, že prozatímní akce a návrhy jsou dostatečné a oprávněné?

V určitém smyslu teď můžeme děkovat za krizi z let 2008/2009. Bez ní by dnes centrální banky neměly ani zdaleka tolik munice jako dnes. Platí to především o ECB. Centrální banky nyní své nástroje využívají v maximální možné míře a rozhodně to má pozitivní dopad na stabilizaci na trzích. Především pak na trhu s korporátními dluhopisy, který je klíčový pro stabilitu na trhu s akciemi. Vlády pak ve srovnání s finanční a dluhovou krizí jednají rychlostí světla. Pokud nechceme, aby systém zkolaboval, nezbývá nic jiného než dělat takto agresivní opatření.

Mnohem častěji se skloňuje možnost tzv. „vrtulníkových peněz“. Existují s tím nějaká vážná budoucí rizika inflace?

Pokud se to přežene tak určitě ano. Pokud se ale bude jednat skutečně jen o jednorázová opatření, která mají kompenzovat dočasný výpadek příjmů a zajistit pokračující splácení závazků, tak osobně žádné větší inflační tlaky nečekám. Mnohem více se obávám dopadu na firmy, které například v USA budou dostávat půjčky výměnou za garance toho, že nebudou propouštět. To může vést k dalšímu růstu korporátního dluhu a poměrně značnému přidušení budoucího růstu.

Podle Jaroslava Brychty, hlavního analytika XTB, bude Česko následující období hodně bolet.Autor: X trade brokers

Jak z Vašeho pohledu vnímají celou situaci investoři?

Na trzích vládne chaos. Viděli jsme největší jednodenní propad amerických indexů od kolapsu z roku 1987 a pár dnů na to největší jednodenní růst za posledních 87 let. Implikovaná volatilita vylétla na vyšší úrovně než v roce 2008 a rychlost pádu akcií byla místy skutečně dech beroucí. Je nesmírně obtížné aktuální situaci promítnout do ocenění akcií a tohle je holt výsledek. Trh nemá žádné zkušenosti s takto rychlým zastavením ekonomiky, které je doprovázeno navíc zcela nejistým výhledem. V posledních dnech se situace začala trochu zklidňovat. Je před námi i nadále spousta neznámých a vysoká volatilita tu proto pravděpodobně nějakou dobu zůstane. Osobně ale z dlouhodobého hlediska považuju současné ocenění akcií za atraktivní.

Někdo by možná označil koronavirus za další „černou labuť“, neboli vysoce nepravděpodobnou událost. Souhlasíte s tím? Myslíte si, že může být do budoucna ohrožena globalizace a institut volného obchodu?

S tím označením asi souhlasím, ale jak si to kdo nazve, není úplně důležité. Co se ohrožení globalizace týče, ta už byla ohrožena díky Donaldu Trumpovi dávno před příchodem koronaviru. Nemyslím si, že koronavirus bude mít na globalizaci dlouhodobější následky. V krátkém horizontu samozřejmě ano. Uzavírání hranic je její opak. Virus ale časem projde populací a jeho strmý růst pomine. Společně s jeho ústupem začnou ustupovat i současná opatření.

Které obory a akciové společnosti mohou z této nejistoty benefitovat a které naopak mohou být ohroženy?

Krátkodobě napadnou asi každého obchodní řetězce a výrobci zboží a materiálů, které je nyní díky panice a šíření viru vysoce poptávané. To je však jednorázový poptávkový šok, který za pár čtvrtletí pomine. Cena akcie je ale fundamentálně určena diskontovaným cashflow po dobu existence společnosti a dvě dobrá čtvrtletí ve skutečnosti nehrají téměř žádnou roli.

Pokud jde o společnosti, které mohou těžit ze současné situace skutečně dlouhodobě, napadají mě především technologie. I z této krize může vzejít něco dobrého. Například větší důraz na práci z domova a snad i o něco méně přeplněná a znečištěná města. Uvidíme. Dovedu si představit, že to dlouhodobě pomůže online prodeji a na něj navázaným společnostem. Amazon, Alibaba, JD, Visa, Mastercard. Cloudům, které provozují Amazon, Google, nebo Microsoft. Netflixu, nebo Disney, který zrovna rozjíždí svou streamovací platformu Disney+. Výrobcům pamětí a procesorů, jako jsou AMD, Intel, nebo Micron. Díval bych se spíše tímto směrem.

Existují nějaké zajímavé alternativy investic, které stojí za zmínku?

Kdysi to byly dluhopisy, které dnes ale díky rekordně nízkým sazbám nedávají moc smysl. Záleží na tom, co kdo od investic očekává. Opce, měny, komodity, kryptoměny, nabídka produktů je dnes široká.

Co byste poradil investorům, kteří mají svůj kapitál stále v akciích?

Pokud mají nakoupené ETF na indexy a pravidelně investují s dlouhodobým investičním horizontem, doporučil bych celou situaci ignorovat, moc se jí neznepokojovat a pokračovat v pravidelném investování. Těm, kteří si s akciemi více „hrají“ se radí hůř. Každý dělá něco jiného a má jiné preference. Tento čtvrtek 2. dubna ale vysíláme online konferenci, kde se investicím a současné situaci budeme věnovat. Všechny proto touto cestou zvu. Já osobně aktuálně akcie nakupuji. Především pak společnosti v technologickém sektoru a se silnou bilancí a nízkým zadlužením.