Společnost #HolkyzMarketingu se z nezávazné komunity stala největší vzdělávací platformou, která má za cíl vzdělávat ty, kteří teprve vstupují do marketingu a následně jim pomáhá prosadit se i ve vysokých funkcích. Holek jsme se zeptali, co se jim na jejich pracovním prostředí navrženém studiem RDTH Architekti v pražském Karlíně líbí nejvíc

Z facebookové skupiny do profesionálního byznysu, tak lze v jedné větě shrnout pozoruhodný profesní skok několika pražských dam, které usilují o to stát se vůdčí silou ve vzdělávání marketérů a marketérek. „Pomáháme vzdělávat holky, které teprve vstupují do marketingu a následně jim pomáháme prosadit se i ve vysokých funkcích i tehdy, když plánují nebo mají malé děti nebo je jim přes padesát a mnohé firmy na ně nahlížejí jako na neperspektivní,“ říká jedna ze zakladatelek Aneta Martinek.

Na začátku všeho bylo obyčejné zdravé naštvání. Jedna z vedoucí trojky #HolkyzMarketingu, Pavlína Louženská, měla vystupovat na konferenci jako jediná řečnice ženského pohlaví. Když přišla na místo konání, poslali ji do šatny pro hostesky. Nikdo nepředpokládal, že by mohla nejen uvádět a obsluhovat, ale také řečnit. Pavlína proto na Facebooku založila skupinu pro ženy, které jsou stejně nespokojené s obtížným vstupem do světa, který si muži historicky zabrali pro sebe.

Nyní #HolkyzMarketingu pracují zejména na stipendiích pro zájemkyně o jejich kurzy, v roce 2024 budou rozdělovat jeden milion korun. „Přejeme si, aby finance nebyly překážkou. O stipendium mohou zažádat studentky s platným potvrzením o studiu, maminky na rodičovské dovolené, holky věkově 50+ nebo holky v těžké životní situaci.“ #HolkyzMarketingu vše řídí ze svého sídla na pražském Karlínském náměstí, které pro ně navrhlo studio RDTH Architekti, které se podílelo například i na ceněné rekonstrukci vlajkového obchodu značky Footshop.

Kancelář u #HolkyzMarketingu | Tomáš Lébr