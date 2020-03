Karanténa v heslech ukazuje náladu ve společnosti. Před týdnem koronavir, teď už jaro | E15.cz

Koncem minulého týdne vyhlásila česká vláda stav nouze a postupně zaváděla opatření ve snaze snížit rozšiřování rizika onemocnění novým typem koronaviru. Zavřené školy, karanténa, zákazy a omezení všeho druhu se pak promítaly i do vyhledávání na internetu. Web E15.cz posbíral trendy posledních sedmi dní od pátku minulého týdne do čtvrtka tohoto týdne. Hesla, která lidé skrze vyhledávací službu Google zadávali, byla do značné míry na koronavirovou pandemii navázána. Ve čtvrtek ale bylo jasně nejvyhledávanější slovo na webu "jaro".