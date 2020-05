Pivní daň aneb lidová tvořivost nezná mezí | E15.cz

Nová pivní daň vyvolala v české společnosti velké vášně. Sahat Čechům na pivo se totiž nevyplácí. Když pak dáte zručnému pivaři do ruky Photoshop, začnou se dít věci. Prohlédněte si koláže, které se šířily internetem poté, co vyšly ve známost plány na nové danění piva. To začalo platit 1. máje.