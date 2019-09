Lufthansa definitivně uzemnila svou historickou flotilu | E15.cz

Historické letouny německých aerolinek Lufthansa se už na nebe nevrátí. Představenstvo společnosti rozhodlo, že Junkers Ju-52 a Lockheed Super Star budou rozebrány a odvezeny do brémského skladu. Do budoucna oba stroje, z nichž ten první ještě na konci loňského roku pravidelně létal, zamíří do muzea.

Více než třicet let nabízel dopravní letoun Junkers Ju-52 přezdívaný Teta Ju vyhlídkové lety. Stroj vyrobený v roce 1936 každoročně přepravil kolem deseti tisíc cestujících. Zisky z letenek ale nestačily na nákladnou údržbu přes 80 let starého letounu, Lufthansa ji musela dotovat. Na začátku letošního roku proto vedení společnosti rozhodlo, že další peníze na provoz letounu už neposkytne. Budoucnost nechala firma zatím otevřenou.

Nyní navzdory volání fanoušků po obnovení provozu představenstvo rozhodlo, že Teta Ju a Lockheed Super Star už nikdy nevzlétnou. Junkers už byl v Hamburku rozebrán a do Brém by měl být na nákladních vozech převezen 17. září. Dálkový Super Star, který v USA procházel renovací, do Evropy dorazí, lodí. V Brémách by měl rozebraný do více než 200 kontejnerů přistát 5. října. Oba stoje budou dočasně uloženy v areálu společnosti Airbus, kde zároveň pod hlavičkou nadace Deutschen Lufthansa Berlin-Stiftung probíhá renovace dalšího historického letounu Focke Wulf 200.

Později budou všechny tři letouny vystaveny v muzeu. Kde přesně a od kdy budou k vidění, zatím Lufthansa neuvedla. Nadace dlouhodobě usiluje o to, aby letadla byla vystavená na historickém letišti Tempelhof v Berlíně. Město ale zatím definitivně nerozhodlo, zda Halu 7 uzavřeného letiště prot tyto účely uvolní.

K rozhodnutí o ukončení provozu Tety Ju kromě vysokých provozních nákladů pravděpodobně přispěla i loňská nehoda při vyhlídkovém letu ve Švýcarsku, při níž v troskách jiného Ju-52 zemřelo 20 lidí. Představitelé Lufthansy podle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung během interních diskusí vyjadřovali obavy, že provoz historického stroje představuje zbytečné riziko.

Zatímco v případě Junckersu existovala ještě jistá naděje, že se na nebe vrátí, osud většího Lockheedu byl zpečetěn už loni na podzim. Tehdy Lufthansa rozhodla o zastavení více než deset let trvající renovace, po jejímž dokončení se letoun měl stát hvězdou leteckých přehlídek. Poté, co náklady podle některých odhadů přesáhly sto milionu eur, ale došla aerolinkám trpělivost.