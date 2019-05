Lufthansa u Tachova otevře závod na výrobu jídla, zaměstná stovky Filipínců | E15.cz

Cateringová společnost LSG, která vyrábí jídla do letadel, bude mít v CTParku Bor u hranic na Tachovsku nový závod, v němž chce soustředit výrobu z celé střední Evropy. V Boru už fungují se zhruba 80 lidmi, řekl starosta Petr Myslivec (SNK Borska), nyní ale chtějí mít během pár let až tisíc zaměstnanců. Až dvě pětiny by mohli tvořit Filipínci, jež chce firma postupně dovézt. Podle informací starosty má závod vyrábět 4,5 milionu až 5,5 milionu jídel měsíčně.