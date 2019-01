Teta Ju dolétala. Lufthansa zastavila financování své historické flotily | E15.cz

Více než třicet let nabízel dopravní letoun Junckers přezdívaný Teta Ju vyhlídkové lety, o který byl mezi fanoušky enormní zájem. Stroj vyrobený v roce 1936 každoročně přepravil kolem deseti tisíc cestujících.

Ani velký zájem ale nestačil k tomu, aby Lufthansa nemusela provoz vyhlídkových letů trvale dotovat. Nyní vedení aerolinek došla trpělivost. „Vyřadili jsme komerční lety naší Ju 52 z nabídky,“ oznámila stručně Luthansa s tím, že ani výhledově by se provoz historického stroje nedokázal vymanit ze ztráty. Pro letadlo nyní aerolinky budou hledat další využití.

Pravidelné vyhlídkové lety na palubě „Tety Ju“ jsou ale s největší pravděpodobností minulostí. Provozovatel letadla, nadace Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung, s okamžitou platností přerušil lety a začal zájemcům zpětně proplácet již zakoupené poukazy na vyhlídkové lety. Příspěvky od dalších donátorů totiž na údržbu letounu nestačí.

Lufthansa vrátila historický Junckers na německé nebe v roce 1986, přesně v den padesátých „narozenin“ tohoto konkrétního letounu. Původně se počítalo s tím, že letadlo bude létat do roku 2036, tedy sto let, a poté zamíří do muzea. Při pravidelných kontrolách ale technici postupně naráželi na stále závažnější a obtížněji odstranitelné závady. Například v sezóně 2016 Ju 52 kvůli rozsáhlé opravě praskliny způsobené únavou materiálu vůbec nevyletěla. K rozhodnutí poslat historický stroj do důchodu pravděpodobně přispěla i loňská tragická nehoda letadla stejného typu ve Švýcarsku, při níž zahynulo všech 20 lidí na palubě.

Německé aerolinky již loni seškrtaly další projekt spojený s historickým letounem. Po deseti letech Lufthansa předčasně ukončila rozsáhlou renovaci dopravního letounu Lockheed Super Star, který se měl také dočkat nasazení na vyhlídkových letech. Náklady se postupně vyšplhaly do stovek milionů eur a z letadla se tak nakonec pravděpodobně stane muzejní exponát, který již nebude schopen letu.