Dreamlinery mají potíže s kvalitou, stěžují si aerolinky | E15.cz

Boeingy 787 Dreamliner, které vznikají v závodu v Jižní Karolíně, jsou v mnoha případech špatně smontované. Ukázal to interní průzkum výrobce mezi zákazníky, ze kterého cituje deník The Post and Courier. Aerolinky si stěžují na „nepřijatelné“ výrobní vady. Analytici situaci vysvětlují snahou Boeingu ušetřit a zrychlit produkci.