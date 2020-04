V USA otevřel "drive through" strip klub | E15.cz

Klub Lucky Devil z Portlandu v Oregonu ve Spojených státech přišel už před pár týdny s novinkou ve své nabídce. Když nemohli zákazníci kvůli karanténním opatřením do klubu, z tanečnic se staly doručovatelky jídla a zavážely objednávky obědů a večeří z kuchyně Lucky Devil do terénu. Nyní stejný podnik otevřel originální zázemí pro lechtivou zábavu - striptýzový klub, kudy zákazníci pouze projíždějí. To, jak takový "erotický McDrive" vypadá, si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.