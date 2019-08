Kreditní karta s bonusem se vyplatí jen někdy | E15.cz

Co je vlastně kreditní karta?

Kreditní karta je „platební karta spojená s revolvingovým úvěrem, tedy úvěrem, který držitel karty může postupně splácet a zároveň dále čerpat“ (Wikipedie, otevřená encyklopedie).

Pokud bychom to měli vyjádřit bez použití odborných ekonomických termínů, je kreditní karta platební kartou spojenou se samostatným účtem u banky, na kterém má jeho majitel předschválenou půjčku do určité částky, například 250 tisíc. Tuto může kdykoliv čerpat, zcela okamžitě – například platbou u obchodníka nebo výběrem z bankomatu. Držení této karty je vždy zaneseno do registru dlužníků.

Půjčku je možné si brát po menších částkách opakovaně ještě před splacením předchozích výběrů, nebo jednorázově v celé předschválené výši. V případě opakovaných půjček se počítá datum počátku půjčky dnem, kdy se daná částka vyzvedla, takže banka vede na klientově účtu několik souběžných půjček s různými daty jejich počátku.

V čem jsou výhody kreditní karty?

Prvních 30 – 55 dní je půjčka z kreditní karty zcela zdarma. To je pravděpodobně jedna z největších výhod těchto karet. Další velkou výhodou jsou partnerské programy, kdy za platby kreditní kartou získá klient u vybraných obchodníků bonus, většinou v podobě chargeback, tedy připsání procentuální částky z provedené platby zpět na účet. To ve výsledku zlevňuje nákupy.

Jednoduše řečeno - kreditní karta je možností, jak mít zcela kdykoliv poměrně dost peněz navíc. Jde o předschválený úvěr, na který lze sáhnout absolutně kdykoliv, a to až do vyčerpání částky, která je s danou kartou spojená. Takže jde o okamžitě poskytované půjčky, bez nutnosti jejich opakovaného vyřizování.

Má kreditní karta nějaké nevýhody?

Samozřejmě, že s produktem, kterým banka nabízí mnoho výhod, jsou spojeny i nevýhody. Kreditky jsou zatíženy poplatky za vedení a pojištění karty a je také nutno brát v úvahu i RPSN vztahující se k úvěrům z kreditních karet.

Už jsme zmínili, že prvních 30 – 55 dní je půjčka zcela zdarma, poté však naskakují vysoké úroky. Jejich výše je srovnatelná rychlými půjčkami od nebankovních společností. Pokud se jedná o kartu, za kterou dokonce platíte, může se celkové RPSN vyšplhat na desítky procent.

Kreditní karta je dobrý sluha, ale špatný pán

Vždy je nutné pamatovat na splacení vyčerpané částky během bezúročného období. Pokud s kartou zaplatíme těsně před výplatou, můžeme do bezúročného období zahrnout až dvě výplaty. Ale víc ne. Jakmile potřebujeme vyšší částku, raději po skončení bezúročného období přejděme na klasický bankovní či nebankovní úvěr, který bude mnohem levnější.