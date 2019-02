Berlinale hledí na herce-režiséry | E15.cz

Casey Affleck přijel do Německa s postapokalyptickým dramatem Světlo mého života. V mrazivé Americe, kde vymřela většina žen, vypráví příběh o vztahu dcery a otce, kterého si sám zahrál. „Celý film se postupně vyvinul z rozhovorů s mými syny. Začal jsem si psát scény, až to začalo vypadat jako film,“ řekl.

„Někdy je jednodušší, když všechno pochází z jednoho zdroje. Nemusíte tolik vysvětlovat, co čím myslíte. A také nemohu nikoho vinit, pokud něco nefunguje,“ řekl. Light of My Life vznikal v době, kdy Affleck získal Oscara za Místo u moře, tedy ještě před kontroverzí kolem hercova údajného nevhodného chování k ženám na natáčecím place.

Přesto snímek o výchově dívky k samostatnosti někteří novináři četli jako reakci právě na ona obvinění. „Film vyjadřuje hodnoty, ve které věřím, nezávisle na hnutí Me Too,“ podotkl Affleck. Jonah Hill, nominovaný na Oscara za role ve snímcích Moneyball a Vlk z Wall Street, v Berlíně představil snímek Mid 90’s, který napsal a zrežíroval, avšak jako herec se v něm neobjevil. Fikce o jedenáctiletém klukovi, který se snaží zapadnout do party skejťáků, připomněla některým divákům kultovní Kids. A na to byl Hill připraven – v jedné scéně se proto mihne jejich scenárista Harmony Korine.

„Chtěl jsem dát najevo, že nejsem blbec a že to srovnání chápu. Akorát Kids vyjadřují nihilismus oné generace a vznikli přímo v té době. Můj film je rekonstrukce devadesátých let vyprávěná s určitou reflexí,“ vysvětloval Hill. Film nevychází z jeho zkušeností. Polemika se stereotypní představou, že kluci nemají vyjadřovat emoce, mu je nicméně blízká. „Strávil jsem dost let tím, že jsem dělal to, co jsem si myslel, že ode mne lidé očekávají. Děsilo mě, že zjistí, že nejsem ten kámoš ze Superbad,“ svěřil se pětatřicetiletý filmař.

Britský herec Chiwetel Ejiofor, známý nejen z oscarového dramatu Dvanáct let v řetězech, si pro svůj režijní debut vybral skutečný příběh chlapce z Malawi. Díky vzdělání a odhodlání klučina zachránil svou rodinu v době sucha a hladomoru. Jeho poněkud sentimentální převyprávění knihy Chlapec, který spoutal vítr bude v březnu k vidění na Netflixu.

Autorka je spolupracovnicí redakce