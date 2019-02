Berlinale téměř bez hvězd i Čechů | E15.cz

Letošní ročník festivalu založeného po druhé světové válce pro americké vojáky v západním Německu je posledním pro dlouholetého ředitele Dietera Kosslicka a ještě méně než obvykle spoléhá na velká jména. Hollywoodské hvězdy do Berlína přiveze hlavně nesoutěžní komedie Vice o politické kariéře Dicka Cheneyho nominovaná na osm Oscarů a oceněná Zlatým glóbem pro Christiana Balea.

Ze známých režisérů své novinky do Berlína přihlásili François Ozon, André Techine, Isabel Coixetová, Agnieszka Hollandová, Čang I-mou či domácí talenty Fatih Akin a Angela Schanelecová.

Berlínská soutěž na rozdíl od canneské a benátské nebude čelit stížnostem na nedostatek režisérek. Ženy totiž natočily sedm ze sedmnácti kandidátů na vítězství. A v hlavní porotě je počet žen a mužů vyrovnán tři ku třem a oscarová francouzská herečka Juliette Binocheová ji k tomu vede.

Své režijní debuty představí v Berlíně i několik herců. Chiwetel Ejiofor tak učiní se snímkem The Boy Who Harnessed the Wind, Jonah Hill pak s filmem Mid90s. Přijetí do hlavních sekcí Soutěž a Specials zajistí pozornost i dokumentům o zpěvačce Arethě Franklinové, filmařce Agnes Vardové, aféře Watergate nebo o skupině Die Toten Hosen. Zlatého medvěda za celoživotní dílo si odveze 73letá britská herečka Charlotte Ramplingová.

Česká stopa je ještě skromnější než v předchozích letech. V soutěži sekce pro děti Generation Kplus se pokusí zaujmout slovenský student FAMU Martin Smatana s animovaným poetickým snímkem Pouštět draka.

Další posluchačka FAMU Diana Cam Van Nguyenová se se svým autobiografickým krátkým filmem Malá popisujícím život vietnamské dívky v českém maloměstě bude ucházet o titul nejlepšího dokumentárního filmu pro děti.

Tituly Domestik, koprodukční Můj děda spadl z Marsu, Ostrým nožem a Skleněný pokoj se představí zahraničním nákupčím a distributorům na festivalovém evropském filmovém trhu. Ve výukovém programu Berlinale Talents má Česko tři účastníky, režisérku Terezu Nvotovou, producenta Radovana Síbrta a režisérku a editorku Evženii Brabcovou.

