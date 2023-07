Hvězdné války pomáhají dětem | e15.cz

Řečeno parafrází kultovního citátu: tuhle skupinu provází síla. Na pražském Comic-Conu vyčnívali její členové perfektními kostýmy ze Star Wars, na rozdíl od některých jiných postav v kostýmech to ale nebyl pokus o reklamní tahák. Alespoň ne s cílem cokoliv prodat. Tým kolem Jany Šebestové patří do takzvané 501. legie – mezinárodní organizace „záporáků“ ze světa Hvězdných válek. Ovšem pozor, jejich cílem je šířit dobro.

Jana Šebestová je šéfkou české odnože 501. legie, tuzemský tým nese název Czech Garrison. Jeho posádka ke svému stanovišti na Comic-Conu Prague přilákala spoustu obdivovatelů. Aby také ne. Jana Šebestová je kostýmní výtvarnicí, pracuje hlavně pro film a všechny kostýmy týmu Czech Garrison schvaluje, připravuje pro ně šablony a nováčkům s jejich tvorbou pomáhá.

Pod temnou kápí Teeky, příslušnice kmene Jawa sídlícího na planetě Tattooine, tak díky kostýmnímu dohledu Jany Šebestové obdivuhodně svítí žluté oči naprosto věrné předloze, a klonoví vojáci, stormtroopeři, jsou k nerozeznání od těch na filmovém plátně. Koneckonců jejich k nepoznání stejné helmy vytiskla 3D tiskárna.

„Sleduji komiksy, filmy, pouštím si herní videa. Všechno s cílem co nejvěrněji kostýmy napodobit. Nejde nám o to mít převlek na maškarní, ale pravý filmový kostým,“ popisuje Jana Šebestová.

Proč to všechno členové legie dělají, je nasnadě. Pod bílými maskami imperiálních stormtrooperů se skrývají dobrotivé tváře těch, kdo chodí do dětských domovů a nemocnic potěšit děti právě věrností svých převleků. „Nosíme dětem lego, hračky, pořádáme předvánoční hry, vyrábíme s nimi různé věci. Reagují skvěle, nestalo se, že by se nás bály,“ vypráví Jana Šebestová.

Název 501. legie z oficiálních Star Wars nepochází. Zakladatel mezinárodního dobročinného sdružení dal legii její název sám v roce 1997. Její dobročinný osud určily těžké události. Jeho dceři Kate byla v roce 2005 diagnostikována rakovina a populární robot, droid R2-D2 v růžovém provedení, který jí otec sestrojil, měl dceru potěšit.

Ač tento příběh nedopadl dobře, droid posléze sloužil v nemocnicích k radosti ostatních dětí a později se tohoto úkolu zhostili kostýmovaní vojáci a další postavy populárního sci-fi.

Spisovatel Timothy Zahn se souhlasem Lucasfilmu poté prokázal legii čest tím, že v roce 2004 začlenil do svého Star Wars románu Survivor's Quest právě jméno 501. legie. Od té doby se 501. legie objevuje v oficiálních materiálech Star Wars.

Letošní Comic Con, kde pořadatelé napočítali na dvacet tisíc fanoušků her, komiksů a všemožných fantasy a sci-fi snímků, měl s fenoménem Star Wars ještě jedno pojítko. Tentokrát zcela konkrétní. Jana Šebestová a její imperiální legie měly vzácnou návštěvu v podobě svého pána. Na jedné z besed vystoupil herec Ian McDiarmid, který se proslavil rolí císaře Palpatina právě v sérií Hvězdné války.

Con Prague vychází ze zahraničního konceptu, který má za sebou půlstoletou historii. První takov é setkání fanoušků komiksů , sci-fi a fantasy filmů, seriálů a knih se konalo v USA v roce 1970.