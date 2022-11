Harry Potter, E.T. i Star Wars: Proběhne aukce filmových rekvizit | E15.cz

V americkém Beverly Hills se v prosinci uskuteční filmová dražba, kde si zájemci budou moci koupit model mimozemšťana, který se používal při natáčení filmu E.T. - Mimozemšťan. Server The Guardian uvedl, že by se mechanický model postavičky, která se ve filmu z roku 1982 pokoušela dostat zpátky domů, mohl prodat zhruba za tři miliony dolarů, tedy za více než 74 milionů korun. Do dražby půjdou také předměty z filmové série Harry Potter či Star Wars.