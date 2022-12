Indiana Jones 5 má nový trailer. Dial of Destiny vyjde v červnu | E15.cz

Pátý snímek o slavném archeologovi v hlavní roli s Harrisonem Fordem bude mít název Indiana Jones and the Dial of Destiny. Přes pokročilý věk hlavního hrdiny, který bude pro některé scény digitálně omlazen, upoutávka slibuje akční zážitek. Ve filmu se znovu objeví i představitel Saláha James Rhys-Davies z prvního a třetího dílu. Role v chystaném snímku mají i Mads Mikkelsen nebo Antonio Banderas.

Pátý film s Indianou Jonesem plánoval původně natočit Steven Spielberg, z projektu však nakonec odstoupil a natáčení si vzal nakonec na starost režisér James Mangold. Ten v minulosti režíroval například životopisný snímek o Johnny Cashovi Walk the Line, marvelovku pro dospělé Logan anebo oceňovaný snímek ze závodního prostředí Le Mans' 66.

Scénář posledního filmu s Indianou Jonesem byl několikrát předěláván. Natáčení bylo několikrát odloženo i kvůli pandemii. Snímek připravuje opět Lucasfilm vlastněný Disneym.

Harrison Ford se do své ikonické role vrátí po patnácti letech. Předchozí filmy se nazývaly Dobyvatelé ztracené archy (1981), Indiana Jones a Chrám zkázy (1984), Indiana Jones a poslední křížová výprava (1989) a Indiana Jones a Království křišťálové lebky (2008).

Indiana Jones and the Dial of Destiny půjde do kin 30. června 2023. Oficiální český název zatím není znám.