Instrukce k natáčení jsem dostával po telefonu, říká herec Gustav Lindh | E15.cz

V pětadvaceti letech má za sebou spolupráci s Madsem Mikkelsenem nebo Nicole Kidmanovou a doma cenu dánských filmových kritiků Bodil. Další nabídky by švédskému herci Gustavu Lindhovi měl přinést program společnosti European Film Promotion s názvem Shooting Stars, který ho letos zařadil do desítky evropských hereckých talentů. „Pořád potřebujeme filmy, lidé potřebují příběhy. Takže pokud můžeme natáčet bezpečně, show musí pokračovat,“ říká k aktuálním proticovidovým omezením týkajících se i filmového průmyslu.

Čeští diváci vás momentálně mohou vidět na internetové VOD (video on demand, pozn. red.) službě Edisonline ve dvou dánských filmech, Srdcová královna a Rytíři spravedlnosti. Lákalo vás víc jejich téma, nebo jejich tvůrci?

Spíš to druhé. Fanouškem dánské kinematografie jsem, co si pamatuju, takže jsem hodně stál o možnost tam pracovat. Příležitost zahrát si s Trine Dyrholmovou nebo s Madsem Mikkelsenem pro mě byla jasná volba.

V Dánsku jsou filmaři velmi dobří. Rád bych jednou pracoval i s režisérem Thomasem Vinterbegrem, jeho novinka Chlast se hned zařadila mezi mé oblíbené filmy. Všechny role, které vezmete, jsou ale vlastně loterie. Nikdy nevíte, jak co dopadne. Tak se snažím využívat příležitosti, jak nejlíp dovedu.

Vašemu výběru do programu Shooting Stars, který mladým hercům zprostředkovává setkání s novináři, kolegy a castingovými režiséry, pomohl i snímek Orca, který se odehrává v době pandemie a také během ní vznikl. Jaké takové natáčení bylo?

Byla to velká výzva. Hodně jsme o filmu dopředu mluvili, hodně jsme zkoušeli, samotné natáčení mých scén pak ale trvalo jen jeden den. Nikdo tam se mnou nebyl, instrukce jsem dostával po telefonu, režisérka byla v jiném bytě. Na place zůstal jen velmi malý štáb, ten připravil kamery, pak místo opustil, přišel jsem já a natočil své scény. Na všem jsme se domlouvali přes počítač.

Jako herec se snažíte najít v jakékoliv situaci kus pravdivosti, ovšem hledat ji, aniž byste u sebe měli někoho, jehož energii můžete využít, bylo opravdu náročné. Byl to divný natáčecí den. Ale i zábavný.

Nedávno jste dokončil jiný film, novinku Roberta Eggerse The Northman, která už vznikala za standardnějších podmínek, ačkoliv stále podle pandemických opatření. Myslíte si, že filmový průmysl už našel způsob, jak tuto pandemii přežít?

Na natáčení Orky jsme vyzkoušeli jeden ze způsobů, jak se se situací vyrovnat. Vznikla hned na začátku pandemie, kdy moc jiných možností nebylo a všichni jsme museli být vynalézaví a něco vymyslet. Natáčení Northmana bylo oproti tomu dost jiné. Obě produkce ale velmi dobře zvládly dbát o bezpečnost celého štábu, aniž by kvůli tomu musely omezovat kreativní proces.

Pořád potřebujeme filmy, lidé potřebují příběhy. Takže pokud můžeme natáčet bezpečně, show musí pokračovat. Já mám velké štěstí, že jsem mohl za poslední rok tolik pracovat. Natáčel jsem tři celovečerní filmy! Mám kamarády a kolegy, kteří nemohli loni točit nic, takže jsem za všechny své příležitosti velmi vděčný.

Štěstí máte také na slavné a uznávané herce, s nimiž jste už spolupracoval. Dá se od lidí jako Trine Dyrholmová, Mads Mikkelsen nebo Nicole Kidmanová naučit víc, nejen o herectví, ale i o chování na place?

Určitě. Jako mladý herec se učím pořád. Už jen tím, že takové herce pozoruju. Trine a Mads jsou moji hrdinové, skandinávské herecké legendy. Způsob, jak se chovají na place a jak pracují, je důležitý, ještě lepší ale je, že jde i o skvělé lidi a kolegy. Říká se sice, že člověk radši nemá osobně potkávat své hrdiny, ale já už jich pár potkal a nikdy mě nezklamali.

Prorazil jste rolí mladíka, který ve filmu Srdcová královna prožije románek se svou nevlastní matkou, jenž ho psychicky zničí. Naučil jste se už, jak se nenechat během natáčení podobnými psychicky náročnými rolemi semlít?

Projekt od projektu se to liší. Mám hodně kamarádů a taky mám blízké vztahy se svou rodinou, takže většinou si zavolám se svou mladší sestrou nebo někým jiným mimo filmový byznys a mluvíme o jiných věcech, o tom, co dělali oni. Dívám se na fotbal nebo se jdu projít nebo na drink, dokud to bylo možné. Prostě si najdu nějaký způsob, jak z toho na chvíli vypadnout.

Ale musím říct, že svou práci beru velmi vážně, a když něco natáčím, tak jsem do filmu ponořený i svou myslí a je pro mě snazší roli opustit, až když celé natáčení skončí. Myslím, že až budu mít víc zkušeností, budu to zvládat lépe, i tohle se pořád učím. Zatím jsem se ale z žádné role nezbláznil.