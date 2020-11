Jidáš byl vlastně dobrák, říká tvůrce nového hororového seriálu 30 stříbrných | E15.cz

Co kdyby mince z Jidášovy odměny za zradu Ježíše byly prokleté a mimořádně mocné? Co kdyby stály v centru celosvětového spiknutí, které může zastavit jen mladý starosta zapadlého španělského města, místní veterinářka a kněz, který býval boxerem, vymítačem i vězněm? První evropský hororový seriál z produkce HBO 30 stříbrných svou divokou zápletku poprvé představil na letošním festivalu v Benátkách. Od 29. listopadu je jeho první díl dostupný na HBO GO, každou neděli bude následovat další epizoda. Za osmidílným projektem stojí režisér a scenárista Álex de la Iglesia, někdejší tvůrce komiksů, filmař oceněný španělskou cenou Goya, autor snímků Den šelmy, Balada o smutné trumpetě nebo Vraždy z Oxfordu.

Podle vašeho režisérského vyjádření na webu benátského festivalu se zdá, že jste do hororového seriálu chtěl vložit i náboženskou disputaci o dobru a zlu, Bohu a ďáblu.

Lidi se mě často ptají, na co jsem při natáčení opravdu myslel a co jsem opravdu cítil. A já jim odpovídám právě těmi slovy o logických analýzách představy Boha, které vedly ke kacířství. Ale v podstatě jsem chtěl hlavně natočit hororový thriller, jsem především filmař. Chtěl jsem vytvořit velký dobrodružný film rozdělený do osmi hodinových dílů. Miluju hry, v nichž hrajete za určitou postavu, jako Call of Cthulhu, což je role-playing survival hororová videohra. O podobnou směs dobrodružství a hororu jsem usiloval i v tomto seriálu.

Jak konkrétně jste se onou hrou inspiroval?

Boj dobra se zlem je dobrý pro každou zápletku. Naše hlavní postava kněze v pozdějších epizodách vypráví o své minulosti a i ona objeví, že zlo neexistuje, jen postavy se zlým zadáním. Bůh, který si v polovině Stvoření uvědomil, že neví, co si má počít se svým výtvorem, vymyslí divadelní hru. V ní jde o příběh člověka a pro její hraní Bůh potřebuje dobré lidi i ty špatné. Ti dobří mají svou roli snadnou. Ale pro ty špatné, kteří musejí hrát roli zrádce, to je těžší. I Jidáš byl dobrák, jenže Ježíš mu řekl, že ho musí zradit. Tak se kněz dozví, že lidi nejsou zlí, že to jsou jen herci ve zlých rolích. A od toho momentu v nic nevěří a dokonce sám zabije. K víře se vrátí, až když objeví, že ti špatní chtějí najít všech třicet stříbrných, které kdysi patřily Jidášovi. Jednu minci má totiž i kněz sám.

Přijde vám, že Jidáš má nezaslouženě špatnou pověst?

Jidáš byl skutečná postava, na univerzitě jsme se o něm učili. Před několika lety se objevila jedna kopie jeho evangelia a v něm se říká přesně to, co lidi očekávali. Lidi jako třeba Jorge Luis Borges, který o Jidášovi napsal povídku. Podle ní je Jidáš nejdůležitější svatý v historii, protože musel prodat svou duši a přijít do pekla, aby zachránil lidstvo. Bez jeho zrady by totiž Krista neukřižovali.

Jak dlouho jste dával zápletku 30 stříbrných dohromady?

Pracoval jsem na tomhle nápadu přes šest let. Hodně jsem se o něm bavil především se svým spoluscenáristou Jorgem Guerricaechevarríou, na mnoha večeřích a podobně. Mluvit o zlu a dobru je trochu absurdní, pro běžný život jde o dost abstraktní koncepty. Nikdo z nás není jen dobrý, nebo jen špatný, každý v sobě máme paletu citů a vlastností. Když jsme s Jorgem začali psát scénář, přicházeli jsme na to, co je v něm pro nás důležité. Ovšem o důležitých věcech nemůžete mluvit napřímo, to by vyznělo dost domýšlivě. Chtěli jsme, aby byl seriál zábavný. A zároveň, aby v něm chytří diváci našli také něco opravdového a podstatného.

Hodí se vám při práci vaše někdejší studia filozofie?

V tomto případě ano. Nevím, jestli je tomu tak vždycky, i když bych řekl, že obvykle si díky svým filozofickým znalostem vkládám do svých filmů podobné divné cíle. S Jorgem nás takové věci baví. Oba jsme třeba posedlí Svitky od Mrtvého moře a vždycky jsme je chtěli nějak dostat do filmu. Když jsme díky 30 stříbrným jeli na lokace do Jeruzaléma, hned jsme tam navštívili muzeum náboženství, kde Svitky mají. Prosili jsme muzejníky, aby nám je ukázali, jenže odmítli. Když jsme se ptali proč, prozradili nám, že vše, na co se v muzeu díváme, jsou kopie. Originály leží uvnitř stejné budovy. Ne všechno z našich vědomostí o náboženství se objeví v seriálu, ale v našich hlavách to bylo při psaní přítomné, takže nakonec to tam asi nějak prosáklo, třeba v dialozích postav. Z nich se určitě něco dozvíte.