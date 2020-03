Kultura 2.0: Koncert pro 10 milionů, Holobyt, nebo Mall.TV | E15.cz

Zákaz shromažďování a uzavření divadel, kin nebo koncertních sálů na čas paralyzovalo kulturní obec. Ne ale na dlouho. Rychle vzniklo v podstatě na zelené louce několik projektů, které se snaží zážitek živého představení přenést i do domácností v karanténách. Nejde jen o kulturu. Rodí se i nové alternativní formy pořádání přednášek, konferencí, eventů.

Jedním z velmi ambiciózních projektů, který se zrodil před pár dny, nese název Koncert pro 10 milionů. Název značí misi produkce, která za ním stojí. Postupně den po dni přitáhnout ke svému programu v podstatě počet obyvatel České republiky.

Facebooková stránka nové televize začala koncem týdne vysílat večerní proud z virtuálního studia moderovaný Pavlem Andělem. Střídají se v něm hosté, jichž se koronavirová situace různě dotýká - zdravotníci, hasiči a další s osobnostmi kulturní scény a jejich vystoupeními.

„Postupně jsme rušili jednu akci za druhou a řekli si, že to zkusíme jinak. Naše know-how napneme k něčemu, co může pomoci v této době,” říká za Evil Team, který myšlenku rozvinul, Jaroslav Vavřina. Na projektu spolupracuje také třeba Harley Davidson Praha a jedním z prvních finančních podporovatelů se stala značka Jack Daniels. „Doufáme, že se najdou další firmy, kterým to bude dávat smysl a podpoří nás,” dodává Vavřina.

Jiná cesta, jak utáhnout provoz podobných věcí je spolehnout se na diváky a jejich de facto dary. Nebo využít YouTube. Ten pomáhá monetizovat nahraný obsah skrze prodanou reklamu podílem pro toho, kdo daný obsah spravuje. Své divadelní kusy tam dává třeba Jaroslav Dušek nebo Studio Dva.

S dary jako charitativní projekt dlouhodobě počítá Zdravotní klaun, služba, která má pomoci nemocným, zejména dětem, je rozveselit. „Původně jsme pověsily nosy na věšák a do odvolání jsme zastavili klaunské návštěvy všech zařízení. Dveřmi to tedy nejde, ale vymysleli jsme kudy k dětem a seniorům a spustili on-line kanál,” líčí koordinátorka péče o dárce Zdravotního klauna Magdalena Štěpánková. Zatím je dostupný skrze facebookovou skupinu Smích on-line, další rozšíření ale není vyloučeno.

Přes internet je možné nakupovat a sledovat filmy z nabídky kina Aero. Fanoušky si získává třeba i facebookový recesistický live stream s názvem Holobyt, kdy jeho aktér v průběhu dne přenáší, co právě v karanténě dělá. V jeho případě ale o komerci - zatím - nejde.

Velmi komplexní nabídku živé kultury v těchto dnech přináší internetová televize Mall.tv. Každý večer v proudu s názvem #kulturazije nabízí přenosy koncertů, divadel včetně například populárního Dejvického divadla nebo souboru Vosto5 či standupů.

Ekonomický model tohoto projektu je jednoduchý, diváci mají možnost při sledování přispět libovolnou částkou - na celý projekt či jednotlivé interprety. Přes aplikaci Donio se tak například na zmíněné Dejvické divadlo vybralo k nedělnímu podvečeru přes 50 tisíc korun.

To, co ve smyslu zájmu lidí, finanční udržitelnosti a tak dál testuje kultura, se může brzy stát i záchranou nebo alespoň přilepšením a formou udržitelnosti fungování eventových agentur, pořadatelů konferencí a dalších akcí a událostí.

V novém týdnu se rozběhne program internetové Home Office TV. Je také reakcí na aktuální dění. Projekt za nímž stojí několik agentur včetně společnosti Grow Job influencera Petra Ludwiga chce nabízet zajímavé rozhovory a debaty vhodné pro život v domácí kanceláři. Jedním z prvních hostů bude například publicista a youtuber Petr Mára.