Koronavirus: Houslistům zbyly jenom pohřby, mladí umělci streamují | E15.cz

Koronavirus uzavřel mimo jiné veškeré umělecké scény a hudebníkům tak odpadly dohodnuté koncerty. Někteří uvažují o tom, že se přihlásí na pracovní úřad, aby v době, kdy jsou bez příjmů, nemuseli hradit sociální a zdravotní pojištění, jiní využívají možností streamovat svá vystoupení na internetu. To může vést i k zajímavé monetizaci jejich představení a produktů.

„Z Německa nás poslali domů, měli jsme v březnu a dubnu koncertovat ještě v Holandsku a v Británii, uvedl houslista Robert Nálezný, který po návratu do České republiky zvažuje, že se přihlásí na pracovní úřad. „K vystupování nám zbyly jen pohřební obřady, které nejsou zakázané, jinak nic,“ dodal houslista.

Umělci, kteří se věnují „lehčím“ hudebním žánrům, se obracejí na internet. Například alternativní společnost Paralelní Polis (PP) v pražských Holešovicích hned po uzavření kulturních scén nabídla umělcům své vybavené studio.

Možnosti streamování již využila hiphopová skupina Prago Union. Program se podle Lucie Šplíchalové z Paralelní Polis postupně vytváří a upřesňuje a veškeré informace jsou na webových stránkách PP.

Provozovatelé Paralelní Polis neposkytli umělcům jen své streamovací studio, ale spustili i crowdfundingovou kampaň, kde mohou diváci a fanoušci vystupující umělce finančně podpořit. „Se zrušením mnoha vystoupení utrpí i mnoho dalších pracovníků za scénou, například zvukaři, osvětlovači, dramaturgové, provozovatelé kulturních scén a podobně. Misí Paralelní Polis je nabízet alternativní cesty k těm systémovým,“ uvedl jeden ze zakladatelů Polis Martin Leskovjan.

Imrovizovanou koncertní scénu a streamování nabízí umělcům také sál vysočanských zkušeben Bandzone. Této nabídky, která má trvat minimálně třicet dní, již využili mladší zpěváci populární hudby jako Ewa Farna, Pokáč, Mirai a Pavel Callta. Ten se divákům představí v projektu S hudbou jsme spolu. On-line koncerty jsou přenášeny v reálném čase přímo do domácností prostřednictvím počítačů a chytrých telefonů.

Že ani nyní v době, kdy osobní lidský kontakt není vyžadován, nemusejí umělci končit, ukázal už minulý týden divadelní soubor La Putyka. V Česku v premiéře uváděné novocirkusové představení Memories of Fools odehrál bez diváků. Show ale streamoval přes YouTube, přičemž principál souboru Rostislav Novák ml. diváky o pauze provedl zákulisím a okomentoval celé divadlo. Paralelně s tím byla otevřena internetová sbírka. Představení viděly tisíce lidí, tedy násobně víc než by se vešlo do prostoru Jatek 78, kde se hrálo, a dary diváků také nebyly nevýznamné.