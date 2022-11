Avatar 2 má nový trailer. Upoutávka ukazuje svět Jamese Camerona | E15.cz

Ve středu vyšel nový trailer na Avatar: The Way of Water, který poprvé od roku 2009, kdy byl uveden první díl filmu, zavede diváky do světa domorodců v modrou pletí. Trailer Avatara 2 navazuje na ukázku, která vyšla v květnu a za pět měsíců ji vidělo 25 milionů lidí. Film jde do kin 16. prosince. Nový trailer ukazuje velkolepý svět Jamese Camerona, podívejte se na něj.