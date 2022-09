Seriál The Last of Us od HBO má trailer. Sony loví nové publikum | E15.cz

Společnost HBO představila první upoutávku na dlouho očekávaný seriál The Last of Us podle úspěšné videohry pro konzole Sony Playstation. Děj sleduje osudy muže doprovázejícího mladou dívku na cestě po Spojených státech zasažených smrtící epidemií.

V hlavních rolích připravovaného seriálu se objeví Pedro Pascal (Narcos, Hra o trůny, Mandalorian) a Bella Ramseyová (Hra o trůny, Jeho temné esence). Scénář a výrobu mají na svědomí tvůrce seriálu Černobyl Craig Mazin a vedoucí vývoje hry a současný prezident vývojářského studia Naughty Dog Neil Druckmann.

Podle serveru CTV News mají filmaři vyčleněných více než 10 milionů dolarů, zhruba 256 milionů korun, na jednu epizodu, což z projektu dělá pravděpodobně vůbec nejdražší seriál, který se kdy natáčel v Kanadě. Sezona bude mít deset dílů, celkový rozpočet tedy přesahuje 100 miliónů dolarů.

Video se připravuje ... The Last of Us - Oficiální Teaser Trailer nového seriálu HBO • VIDEO HBO / Youtube.com

Pro srovnání: rozpočet závěrečné šestidílné sezony Hry o trůny měl činit zhruba 90 milionů dolarů, aktuální prequel Hry o trůny Rod draka méně než 200 milionů a sci-fi seriál Nadace z produkce Applu 45 milionů. Desetidílný válečný seriál Pacifik z roku 2010 vyšel HBO na 200 milionů, seriál Pán prstenů: Prsteny moci z produkce Amazonu pak stál rekordních 465 milionů dolarů.

Sony rozděluje seriálové licence

Společnost Sony se snaží své herní značky propagovat prostřednictvím seriálových licencí, její strategie však není spojená s konkrétní streamovací platformou. The Last of Us tak bude na HBO Max, na seriál God of War má však práva Amazon, populární značky Horizon či Gran Turismo zase ukořistil Netflix.

Scénář nového seriálu HBO bude sledovat děj videohry The Last of Us vydané v roce 2013 původně pro Playstation 3. Od té doby se Sony podařilo prodat přes 20 milionů kopií hry. Prodeje podpořilo vydání remasteru pro Playstation 4 v roce 2014 a pokračování The Last of Us: Part II v roce 2020.

Za aktuální remake hry vydaný pod názvem The Last of Us: Part I na Playstation 5 byla Sony kritizována kvůli jeho vysoké ceně a absenci jakékoliv slevy pro majitele předchozích verzí. V dohledné době se počítá i s jeho vydáním na počítače. Studio Naughty Dog vlastněné Sony na příští rok připravuje i hru pro více hráčů ze světa The Last of Us.

Seriál The Last of Us bude mít premiéru na platformě HBO Max v roce 2023.