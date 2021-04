Oscaři: Nejlepším filmem je Země nomádů | E15.cz

Akademie rovněž ocenila Frances McDormandovou, která ve filmu ztvárnila hlavní roli. V hlavní mužské herecké kategorii zvítězil Anthony Hopkins za výkon ve filmu The Father, což média označují za největší překvapení celého večera.

Agentura AP připomíná, že si 83letý Hopkins Oscara odnesl naposledy v roce 1992, kdy si jej vysloužil za roli Hannibala Lectera ve snímku Mlčení jehňátek. Podle médií byl jeho letošní triumf poměrně nečekaný, protože velkým favoritem na posmrtné ocenění byl herec Chadwick Boseman za výkon v Ma Rainey - matka blues.

Oscara za nejlepší střih získal film Sound of Metal. Zlatou sošku za nejlepší filmovou hudbu dostal animovaný snímek Duše. Za nejlepší filmovou píseň akademie označila Fight For You od zpěvačky H.E.R. ze snímku Judas and the Black Messiah.