Recenze: Aquaman aneb Kýčovité akvárko s umělými figurkami | E15.cz

Nový superhrdina DC Aquaman vtrhl do kin jako velká voda, která s sebou bez ladu a skladu přinesla střepy různých jiných, lepších filmů a těžký nános kýče osmdesátých let.

Superhrdinské velkofilmy, kterými se studia Warner Bros. a DC snaží konkurovat superhrdinským velkofilmům studií Disney a Marvel, stále vypadají jako druhořadé akce. Bez ohledu na to, kolik dolarů Warneři utratí za vizuál nebo za platy hvězd. Novinka Aquaman blíže představující hláškujícího svalovce z Ligy spravedlivých obsahuje i ohromující a svěže barevné podvodní scény, v nichž bojují kosatky se žraloky, a vedle Nicole Kidmanové a Willema Dafoea v ní hraje také Dolph Lundgren.

Přesto působí ne jako skutečný film, ale jako počítačová koláž nadšeného kluka, který vyrostl na americké popkultuře z doby třicet let zpátky a chtěl vzdát hold všem svým oblíbencům najednou.

Režisér James Wan, který dospíval v deváté dekádě minulého století v Austrálii a zatím točil hlavně horory jako V zajetí démonů a akci Rychle a zběsile 7, totiž do Aquamana nacpal všechno. Jako typický pozemšťan znečistil pohádkové vody odpadem osmdesátkového kýče – předvídatelným dějem, jednorozměrnými postavami a pokusy o humor někdy už absurdně směšnými.

Aquaman k tomu každých deset minut plave v jiném populárním žánru a připomíná jiný svůj filmový a pokaždé nedostižný vzor od Barbara Conana a Hvězdných válek přes Pána prstenů a Avatar až k Indiana Jonesovi či Jamesi Bondovi v jedné ze svých povedených akčních scén, projednou nespoléhající na rychlé střihy.

Jason Momoa a jeho urostlé tělo, které ho proslavilo už jako Khala Droga v první sezoně seriálu Hra o trůny, se jen marně snaží nepřijít v tomto zápasení v bahně o důstojnost. Jeho hlášky znějí do prázdna, ostatní podvodní stvoření s digitálním faceliftem se berou velmi vážně a plánují genocidu lidí. Proklamovaný důvod odplaty za znečišťování oceánů by do filmu mohl vnést potřebný ekologický vzkaz, jenže Aquamanův nudný sourozenec chce ve skutečnosti pomocí války ovládnout celou říši.

Jediné dilema příběhu tak tvoří vztah hlavního hrdiny k trůnu. Aquaman ovšem tvrdí, že se nechce stát králem, ale jen do doby, než získá od krakenky s hlasem bývalé Mary Poppinsové přiléhavý zelený obleček se suspenzorem. Další problémy jako vztah s nepřítomnou matkou nebo šikana v dětství za něj vyřeší ryby.

V Aquamanově cool akvárku je sice větší zábava než s depresivním Batmanem a bipolárním Supermanem, DC ale stále může při pohledu na filmy Marvelu zelenat závistí.

Autorka je spolupracovnicí redakce