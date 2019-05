Recenze: Bolesti a touhy slavného Španěla | E15.cz

Má doma Oscary, ceny z festivalů v Cannes, z Benátek či San Sebastianu, Evropské filmové ceny, britské ocenění BAFTA i francouzského Césara. Posledních deset let se ale zdálo, že to nejlepší od něj už dávno vyšlo na DVD. Tento měsíc ale Pedro Almodóvar ukázal na festivalu v Cannes svou novinku Bolest a sláva. A hned se psalo o velkém návratu do formy, posvěceném cenou pro výkon Antonia Banderase. Už nyní lze navíc posoudit festivalové ohlasy i v českých kinech.