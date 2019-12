Jeans Story jsou důkladné dějiny modrého fenoménu | E15.cz

Obsáhlá publikace obsahuje stovky starých reklam, inzerátů, archivních fotografií z obou stran Atlantiku, kopií článků z novin a filmových plakátů s hrdiny oblečenými do džínového oblečení. Vše ilustruje cestu, na které se původně pracovní oblečení pro americké dělníky a farmáře, zablácené a špinavé od oleje, stalo nedílnou součástí módy a životního stylu nejprve v Americe a poté po celém světě.

Sleduje nelehkou cestu, kterou se džíny dostávaly nejen do amerických škol, ale i do socialistického bloku. Komunističtí ideologové a podporovatelé režimu je zakazovali, ačkoliv to byl původně šat fyzicky pracujících Američanů, tedy spřízněné „pracující třídy“ – což předlistopadoví potentáti jaksi nechápali.

Rozsáhlá exkurze po dějinách „denimu“ není jen plytkou přehlídkou módních značek a firem, které je vyráběly. Je stejně jako u předchozích „retro“ knih sociologickou studií, která zahrnuje i další související fenomény.

V Československu to byl černý trh, Tuzex, veksláci prodávající západní měny za nekřesťanské peníze a zoufalá snaha dospívajících juniorů dosáhnout na západní, tehdy bezpochyby kvalitnější zboží. V Americe to byly kulturní události jako poválečný nástup filmových rebelů oblečených v džínách v čele s Jamesem Deanem, nebo kultovní hudební festival Woodstock.

Ostatně i v Československu svou pozitivní roli v motivaci mladých nosit modré rifle odehrály knihy jako Džínový svět od Radka Johna nebo filmy, jako bylo například Léto s kovbojem s Jaromírem Hanzlíkem z roku 1976 – ačkoliv i sám autor knihy přiznává, že „nosit džínovou bundu na holém těle muselo být při práci s kravami absolutně nehygienické“.

Ani čtvrtá kniha věnovaná retro tématu od Michala Petrova neztrácí nadhled a důkladně se pouští do širokých souvislostí týkajících se společnosti, politiky a ekonomiky. V tomto ohledu se opět jedná o dílo hodné pozornosti.

MICHAL PETROV: Jeans Story/Retro Blue

Vydala: Jota

Hodnocení: 80%