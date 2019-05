Recenze: Znovunalezená Norah Jones. Revoluce se však nakonec nekoná | E15.cz

Novinka Begin Again americké zpěvačky Norah Jones mate přinejmenším názvem. S výjimkou jedné jediné skladby ji tvoří singly, které už interpretka vydala v minulosti. A není to ani poprvé, kdy se tradiční výraz pokouší oživit spoluprací s jinými hudebníky.

Norah Jones se vyprofilovala jako nejvýraznější z generace amerických písničkářek, debutujících okolo přelomu tisíciletí. Přívlastek „jazzová“ se jí držel ještě v dobách, když z jazzu v její tvorbě zbyl jen letmý dotek a instrumentální fundus spoluhráčů.

Stejně tak totiž těžila i ze šansonu, blues nebo z popu. A z těchto rozmanitých inspirací upředla výrazný vlastní rukopis, v jehož popředí stál nezaměnitelný hlas a stejně typická hra na klavír.

Změna přišla s pátým řadovým albem Little Broken Hearts z roku 2012, které sjelo s výrobní linky tehdy populárního producenta Dangera Mouse. V novém zvuku však zpěvaččina osobnost i osobitost zapadaly a fanoušci desku vnímali jako zaváhání.

O čtyři roky se však zpěvačka vrátila v plné síle. S klavírem, se spoustou pomalejších, baladických skladeb o lásce, nejsilnějšími písničkami od debutu Come Away with Me a ve skvělé koncertní formě, o čemž se mohli přesvědčit i návštěvníci festivalu Colours of Ostrava přede dvěma lety.

„Nový začátek,“ jak lze název desky parafrázovat, není ani začátkem, ani ničím novým. Dává na srozuměnou, že ani experimentům, ani hostujícím hudebníkům zpěvačka košem dávat nehodlá, ba naopak že obojí k její tvorbě patří.

Propojení s jinými styly a rukopisy je tentokráte hlubší než jen povrchová změna produkce, jde o spolupráce autorské. „Jde o písničky, které byla radost s jinými hudebníky napsat, hrát a nahrát,“ prohlásila o albu zpěvačka.

Revoluce se nekoná, přesto je deska víc než jen vítané oživení anebo ukázání jiné tváře. Je signálem, že před několika lety Norah Jones znovu nalezla to, co některým jejím deskám chybělo, tedy jiskru bezprostřednosti a kouzlo jednoduchosti.

