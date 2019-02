Thoma Artwaye, čerstvě nominovaného na cenu Anděl, v novém klipu pronásleduje tajemná fanynka | E15.cz

Videoklip Can’t Wait ke zhlédnutí ZDE

Thom Artway v loňském roce jezdil s kytarou od jednoho italského městečka k druhému a v průběhu cestování se pomyslně vrátil ke svým pouličním muzikantským začátkům. Na cestách vznikl nápad natočit videoklip, který by vyprávěl trochu jiný příběh než samotný text písničky Can´t Wait. Tato dynamická skladba, pohybující se na pomezí indie popu až indie rocku, vypráví příběh mladíka, který pozve děvče na koncert její oblíbené kapely, a následně se potýká s nejistotou, zda dívka skutečně přijde. Pozitivně laděná písnička boduje za hranicemi naší republiky a začíná se prosazovat do rádií v dalších zemích Evropy. Produkce se ujal Thomův dvorní producent Lukáš Chromek, nahrávka je součástí posledního alba All I Know vydaného v roce 2018 v hudebním vydavatelství Warner Music.

Videoklip, jehož režii, kameru i celou postprodukci měl na starosti režisér Ondřej Urbanec, pracuje s odlišným příběhem než text písně – Thom je v uličkách sluncem prozářeného italského města neustále pozorován tajemnou dívkou, jejíž přítomnost vždy odhalí videokazeta, nedbale položená vedle místa, kde se zrovna sympatický muzikant nachází.

„Hlavní lokací pro natáčení se stala pobřežní oblast Cinque Terre na Italské riviéře, jde o uskupení pěti malebných vesniček a je to tady opravdu krásné,“ říká Thom a dodává: „Tohle místo má skvělou přímořskou atmosféru, lidé jsou přátelští a byla radost tady natáčet.“

Loňský rok byl pro Thoma mimořádně náročný – kromě natočení alba a turné na domácí půdě stihl také řadu koncertů po celé Evropě včetně turné po klubech ve Velké Británii. Rok 2019 odstartoval Thom Artway opět mezinárodně, s celou kapelou vyrazil do Německa a následně koncertoval na největším a nejprestižnějším evropském showcase festivalu Eurosonic. Nyní ho čeká cesta do Maďarska, kde bude společně s Verou Jonas působit jako lektor na workshopu pro maďarské hudebníky. V průběhu letošní sezóny se usměvavý zpěvák vydá na další koncerty doma i v zahraničí.

Thom Artway

Písničkář Thom Artway (*1993, vlastním jménem Tomáš Maček) pochází z malé moravské vesnice Vlachovice na Valašsku. Vystudoval technické lyceum a po maturitě odešel do Prahy, kde se začal naplno věnovat hudbě. V listopadu 2013 nahrál debutové EP Still Standing In The Unknown a na podzim 2016 pak vydal u Warner Music své první album Hedgehog, na kterém má duet s Markétou Irglovou a Maellou. Čeští posluchači mohli Thoma Artwaye zaznamenat rovněž na soundtracku k filmu Křídla Vánoc, kde se objevila jeho píseň Towards The Sun, nebo díky hitu I Have No Inspiration, který byl součástí reklamního spotu na nejmenovaný bankovní dům. V roce 2017 získal ocenění Zpěvák roku a Objev roku na hudebních Cenách Anděl a zvítězil také v hudebním mezinárodním projektu Czech Fresh, díky kterému ho čekala řada evropských vystoupení a spolupráce se světovou agenturou United Talent Agency. Své v pořadí druhé album All I Know vydal v srpnu 2018 a je za něj nominovaný v hlavní kategorii Sólový interpret na Cenách Anděl 2018. Uplynulý rok znamenal pro Thoma mnoho koncertů v zahraničí – například na hudebním festivalu Sziget nebo také v Paříži, Vídni, Helsinkách a Brightonu. Kromě hudební kariéry je Thom Artway vášnivým cestovatelem, strávil necelý rok v Austrálii a na Novém Zélandu, kde sbíral zkušenosti a s kytarou v ruce bavil jako busker náhodné diváky v ulicích měst.