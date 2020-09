Benátky hostí filmový festival, s rouškami a méně filmy | E15.cz

Roušky a dezinfekční gely, měření teploty u vchodů, nákup vstupenek pouze online či fanoušci v bezpečné vzdálenosti od červeného koberce - i tak bude vypadat letošní Mezinárodní filmový festival v Benátkách. Kvůli pandemii COVID-19 představí 77. ročník nejstaršího filmového festivalu světa, který začíná ve středu a potrvá do 12. září, také méně filmů než obvykle a některé jeho sekce jsou letos zrušeny či vysílány online.

Festival v Benátkách je letos prvním velkým mezinárodním filmovým festivalem, který se koná nevirtuálně po vypuknutí covidové pandemie. Kvůli ní byl letos zrušen například i festival v Cannes a ani MFF v Karlových Varech se tento rok v klasickém formátu nekoná.

„Pozvali jsme 63 filmů do tří kategorií. Letos máme méně amerických filmů než obvykle, ale máme hodně filmů z Indie, Brazílie a samozřejmě z Evropy,“ popsal letošní přehlídku ředitel festival Alberto Barbera.

„Naštěstí většina z pozvaných filmových delegací je ochotná přijet. Jen některé ze zemí jako Brazílie či Indie nesmí cestovat do Itálie,“ dodal. Cestující ze států mimo schengenský prostor musí podstoupit jeden test na koronavirus před cestou a druhý v Benátkách.

Přesto festival o celebrity ani letos nepřijde. Na benátský ostrov Lido dorazí mimo jiné britská herečka Tilda Swintonová, která převezme Zlatého lva za celoživotní dílo, americký herec Matt Dillon či australská herečka Cate Blanchettová.

Ta letos předsedá porotě hlavní soutěžní sekce, v níž usedne i Dillon, loni přijela do Benátek představit snímek Joker amerického režiséra Todda Philipse, který pak získal hlavní cenu festivalu - Zlatého lva za nejlepší film.

O tuto cenu se letos uchází 18 snímků. Po kritice z dřívějších let kvůli malému počtu filmů režírovaných ženami bude o Zlatého lva soutěžit osm snímků režisérek; loni to byly jen dva. Český zástupce letos v hlavní soutěži není, loni se do ní film českého režiséra po čtvrtstoletí dostal.

Snímek Václava Marhoula Nabarvené ptáče vyvolal velkou pozornost a sklidil ovace i rozporuplná hodnocení kritiků. Z města na laguně si odvezl od studentské poroty ocenění Film pro UNICEF.

Počet akreditovaných účastníků bude podle odhadu ředitele festivalu oproti loňsku zhruba poloviční. U vstupů do festivalového areálu bude kromě obvyklých bezpečnostních prohlídek návštěvníkům měřena teplota.

Pokud skenery zjistí více než 37,5 stupně, nebude dotyčný vpuštěn dovnitř. Ve všech prostorách, i venkovních, budou povinné roušky a v sálech bude k dispozici jen polovina míst, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost. V sálech i jinde v areálu budou k dispozici dezinfekční gely.

Změny doznají i oblíbené přehlídky celebrit na červeném koberci. Fanoušci budou moci své favority sledovat jen z větší vzdálenosti, blíže budou smět jen fotografové. Také tiskové konference budou mít omezený počet míst, ale nově budou streamovány přes internet.

Chybět bude sekce Sconfini, v níž se promítají artové filmy či multižánrová produkce, a sekce Virtuální realita se uskuteční online. Sekce Venice Classics, v níž loni získal cenu za nejlepší restaurovaný film černobílý snímek českého režiséra Gustava Machatého Extase z roku 1932, se přesunula na boloňský festival Il Cinema Ritrovato, zaměřený na klasickou a restaurovanou kinematografii, který skončil v pondělí.

Zahajovacího večera, který poprvé po jedenácti letech otevře italský film, konkrétně Lacci od Daniela Luchettiho, se mají zúčastnit i ředitelé či umělečtí ředitelé dalších evropských festivalů, včetně canneského, locarnského, londýnského či karlovarského. Chtějí tak vyjádřit solidaritu s filmovým průmyslem, který pandemie také těžce zasáhla, i s festivaly, které musely být kvůli ní zrušeny.