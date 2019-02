Woody Allen žaluje Amazon o 1,5 miliardy, firma s ním měla ukončit spolupráci kvůli #MeToo | E15.cz

Americký oscarový režisér Woody Allen zažaloval společnost Amazon o 68 milionů dolarů (1,5 miliardy korun) za to, že odmítá distribuovat jeho film A Rainy Day in New York (Deštivý den v New Yorku) a nechce pokračovat v natáčení dalších tří snímků. Informovala o tom agentura Reuters. Amazon spor nekomentoval.