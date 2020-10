Karel Fiala, filmový Limonádový Joe, zemřel | E15.cz

Ve věku 95 let zemřel herec a zpěvák Karel Fiala, někdejší hvězda karlínské opery. Diváci jej mají ale spojeného zejména s rolí Limonádového Joea ze stejnojmenného filmu. Informoval o tom server iRozhlas.cz. Na jevišti Hudebního divadla v Karlíně herec slavil největší úspěchy od 50. let minulého století. Během čtyř dekád tam snad nebyl muzikál, v němž by Fiala neměl jednu z hlavních rolí.