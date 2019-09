Zemřel režisér Osady Havranů. Spolupracoval i na filmu Amadeus s Formanem | E15.cz

Ve věku 85 let zemřel režisér Osady Havranů či Smrti talentovaného ševce Jan Schmidt. Uvedla to Česká televize, které to sdělila rodina režiséra. Schmidt natáčel snímky široké škály žánrů, od sci-fi přes dokument až po pohádku. Jako pomocný režisér se podílel i na filmu Amadeus, který natočil jeho spolužák Miloš Forman.