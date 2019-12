Zpěvačka Roxette Marie Fredrikssonová zemřela | E15.cz

Zpěvačka Marie Fredrikssonová, která společně s Perem Gesslem tvořila kdysi populární švédské popové duo Roxette, odešla do hudebního nebe. Ve věku 61 let podlehla na následky svého dřívějšího závažného onemocnění.

Zpěvačce byl již v roce 2002 odhalen nádor na mozku, absolvovala náročné operace a kapela poté přerušila svou úspěšnou kariéru, připomněla média.

Skupina vznikla v roce 1986 a proslavily ji hity jako The Look, Joyride nebo It Must Have Been Love, který zazněl ve slavném filmu Pretty Woman.

Díky svým melodickým popovým hitům byli Roxette považování za nástupce legendární švédské čtveřice ABBA. Skupina celosvětově prodala na 75 milionů desek.

Za svůj název si skupina zvolila dívčí švédské jméno, které je zároveň názvem písničky Gessleho oblíbené kapely Dr. Feelgood ze 70. let. Duo Roxette podle hudebních publicistů nepřišlo s ničím novým, jenom vsadilo na rychlejší i baladické písničky, přiostřené občas rockem, čímž si dovedlo získat poměrně široké spektrum posluchačů. Skupina několikrát koncertovala v ČR, poprvé to bylo v roce 1994, kdy švédské duo převzalo zlatou desku české firmy Monitor EMI za 50 tisíc prodaných nosičů a naposledy před čtyřmi lety v pražské O2 areně.

Postavou křehká Fredrikssonová, jejíž image charakterizoval krátký blonďatý sestřih, zaujala kritiky i fanoušky zejména silou a zabarvením svého hlasu. I v době, kdy singly a desky Roxette dobývaly světové hitparády, souběžně vydávala švédsky zpívané sólové desky. "Dala mým písničkám výraz, bez ní by tak dobré nikdy nebyly. Má v hlase něhu, erotično i bezstarostné veselí," řekl o ní Gessle před lety v jednom rozhovoru.