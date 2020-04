The Last Dance: Jordan v nejlepší formě. Ono to ale nikdy nebylo jinak | E15.cz

Sportovní soutěže, turnaje a ligy stále stojí. Fanoušci proto mohou vzpomínat na velké zápasy u archivních záběrů. Jaké jsou momentálně ty nejlepší? Desetidílná dokumentární série The Last Dance, z níž jsou už venku první dva díly.

Další dva pustí její producenti - americká sportovní televize ESPN a streamovací služba Netflix - tuto neděli. O co jde? Nejspíš nejlepšího basketbalistu všech dob Michaela Jordana v nejlepší formě v dosud neodvysílaných záběrech ze zákulisí jízdy týmu NBA Chicago Blackhawks z 90. let. CSFD.cz - 99 %, IMDB.com - 95 %.

Sezona 1997/1998 byla šestou a poslední v Jordanově éře, kdy Bulls získaly titul šampionů NBA. Nerodil se ovšem lehce. To vše je krásně patrné v jednotlivých sekvencích celé televizní show The Last Dance.

“První epizody byly fantastické a já si užil každou minutu zatím odvysílané dvouhodinovky. Mladí příznivci basketbalu, kteří tu dobu nezažili, mohou krásně pochopit, proč je Michael největší star,” nechal se slyšet Magic Johnson, rovněž legenda NBA a Jordanův spoluhráč z americké reprezentace.

Vysílání dokumentu bylo původně plánováno až na červen, ale současná koronavirová pandemie vše uspíšila. Díky tomu má “poslední tanec” také výjimečnou sledovanost, jak za mořem, tak v Česku, kde patří momentálně k nejsledovanějším pořadům na Netflixu. Jde o další důkaz toho, že Jordan je osobnost, magnet. Skoro to vypadá, že na co kdy sáhl, to se mu podařilo.

Jordan je podle propočtů magazínu Forbes vůbec nejlépe vydělávajícím sportovcem všech dob, když dokázal zhodnotit své kontrakty za sezony v NBA investicí do značky Air Jordan nebo následným vstupem do jiného klubu NBA Charlotte Hornets. V žebříčku nejbohatších lidí planety se Jordan pohybuje na pomezí první a druhé tisícovky. Jeho jmění odhaduje Forbes na 2,1 miliardy dolarů. O parník ale poráží všechny další sportovce.

Přitom z odměn za 15 sezon aktivní kariéry v NBA v dresu Chicaga Bulls a ještě Washington Wizards měl Jordan “jen” 94 milionů dolarů. Mnohem větší sumy inkasoval MJ od svých sponzorů. Spolupracoval dlouhodobě se značkami jako Coca-Cola, McDonald´s, Chevrolet a především Nike.

S touto firmou podepsal exkluzivní sponzoringový kontrakt už v roce 1984. Vlastní značku Air Jordan dotáhl společně s Nike do kolosu, který měl podle posledních účetních výkazů ve finančním roce končícím květnem 2019 roční tržby 3,1 miliardy dolarů. Z portfolia Nike jde navíc o jednu z nejrůstovějších.

Jordan je také jedním z podporovatelů analytického software zaměřeného na sport Sportradar nebo investorem výrobce sluchátek Muzik. Podporuje i některé e-sport týmy. Stal se také společníkem značky Tequily Cincoro. Jordanovi patří ještě asi jedno procento akcií týmu baseballové MLB Miami Marlins.

P.S.: I za dokument The Last Dance získá Jordan nemalou odměnu, v jednotlivých dílech se totiž stal průvodcem a komentátorem, kdy po víc než dvaceti letech dává archivním záběrům doprovod. Peníze za toto nasazení plánuje věnovat na charitu.