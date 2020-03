Čtenářský deník do karantény podle redakce E15. Od Wittgensteina po příručku akvaristiky | E15.cz

Doporučení chodit pouze do práce a domů, tedy být v práci a pak doma, vybízí mimo jiné ke čtení. K možnosti snáz než kdy jindy sáhnout po knize oblíbené, odložené nebo vyloženě pasující k současné situaci v zemi i na planetě. Pokud v redakci E15 nepracujeme nad míru, čemuž se mnohdy vyhnout nelze, tak i my čteme. Zajímá vás co? Škála 13-ti tipů je vskutku pestrá.

Ludwig Wittgenstein: Filosofická zkoumání

Správně pochopit Wittgensteina nemusí být pro každého. Ale kdy jindy než teď se pokusit potrápit mozkové závity. V tomto díle se řeší mimo jiné jestli vůbec může existovat v komunikaci něco jako „sdílený význam“, něco, co všichni chápou stejně, což je myslím v době globální pandemie víc než aktuální.

Erich Fromm: Mít, nebo být?

Kritika německého filozofa vůči excesům tržního hospodářství, které se podle Fromma orientuje převážně na „mít” - majetek, moc, lidi kolem sebe kvůli zajištění vlivu i sexuální rozkoš. Za což se platí: úzkostí, stresem, morální a psychickou degradací. Člověk pak není tím, čím je, ale tím, co má a protože nemůže mít všechno, nemůže být šťastný. Vždy mu něco chybí, něco nemá.

Tomáš Šebek: Nebe nad Jemenem

Český chirurg a účastník řady misí Lékařů bez hranic v rozvojovém světě dává i ve svých mediálních výstupech a rozhovorech do kontextu to, co prožívají lidé v nouzi a současnou situaci. Byť se může zdát, že je zle, může být ještě hůř. Jak uvádí anotace jeho knihy, Šebek nepíše z Jemenu pouze o vracení vyhřezlých střev zpátky do těl ale také o běžném životě lidí v zemi pod válečným závojem.

Thomas Piketty: Capital and Ideology

V českém překladu zatím vyšel Pikettyho Kapitál pro 21. století. Revize kapitalismu, která rozpoutala silnou teoretickou debatu o tom, v čem a jak žijeme. Pokračování se dál věnuje zejména nerovnosti ve společnosti a autor se snaží načrtnout jakýsi vzor politického, ekonomického a společenského systému pro současnost. Jako východiska si bere zkoumání historických konceptů jako otroctví, kolonialismus nebo souboj komunismu a kapitalismu.

Daniel Prokop: Slepé skvrny

Kniha českého sociologa s podtitulem „O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti“. Prokop upozorňuje na takzvané slepé skvrny, což mají být témata, kterým se společenská debata v tuzemsku vyhýbá. Například důvěra v demokracii, dezinformace, budoucnost práce, nerovnost v přístupu ke vzdělání nebo šířící se populismus.

Ryan Holiday: Stillness is the Key

Zatím bez českého překladu. V této knize americký spisovatel a kreativec Holiday nabízí manuál na klidnější život, který vychází z východních duchovních nauk. Holiday upozorňuje na to, že právě klid může být v dnešní hektické době nejlepším průvodcem k úspěchu. Za pravdu mu dává mnoho recenzentů od slavného basketbalisty Manu Ginobiliho až po vydavatelku Ariannu Huffingtonovou.

Ash Maurya: Scaling Lean: Mastering the Key Metrics for Startup Growth

Pokud víme, český překlad této knihy zatím neexistuje. V anglickém originále se čtenář dozví, jak rozjet své podnikání, jak se poučit z chyb těch, kteří uspěli, což Maurya demonstruje na známých příkladech disruptivních firem jako Airbnb a dalších. Právě pro toto téma možná ideální doba.

Gary Vaynerchuk: Na plný plyn

Název knihy by vás mohl snadno navést třeba k Jeremymu Clarksonovi, ale tento autor chce svým dílem sdělit jiný příběh než známý britský novinář Clarkson. Vaynerchuk a Clarkson mají ale leccos podobného. Včetně uvědomění si, že silná osobní značka je v současném světě důležitá. A zásadní pro budování takového brandu jsou podle Vaynerchuka sociální sítě. Anotace knihy tvrdí: jde o návod pro instalatéra i zubařku.

Phil Knight: Umění vítězit

Biografie zakladatele společnosti Nike Phila Knighta od jeho dětství po současnost, kdy jeho společnost s ikonickou fajfkou ve znaku je podle popisu knihy „byznysovým zlatým standardem“. O Knightovi se toho nikdy moc nevědělo, proto náhled do jeho způsobu přemýšlení v této autobiografii může být návodem pro každého podnikatele, manažera, byznysmena.

Albert Cossery: Hrdí žebráci

Ano. Do našeho výběru se dostala i beletrie. Román už více než půlstoletí starý je stále aktuální. Příběh z chudinské čtvrti Káhiry ukazuje, že i tady lze najít radost ze života. Ať jste beznohý a bezruký žebrák, který je obětí žárlivosti své ženy, bývalý univerzitní profesor, který je aktuálně účetním v nevěstinci. Nebrat svět příliš vážně, je také jedno ze skrytých poselství tohoto díla.

Aleš Palán, Jan Šibík: Raději zešílet v divočině

Chtělo by se říct možná poslední stádium karantény… Jde ale o vydařenou publikaci příběhů a původních fotek možná podivínů, každopádně svérazných životních příběhů lidí a jejich osudů, kteří se jali hledat štěstí mimo běh současné moderní civilizace.

příručka akvaristiky

Záměrně neuvádíme autora ani konkrétní titul. Na trhu je jich řada. Nebude chyba, když zájemce sáhne po výtisku z antikvariátu, například cokoliv od autora Karla Poláka, jakoukoliv novinku od řady nakladatelů, stejně tak nebude chybou webový manuál jak založit akvárium například ze stránek některého z hobby marketů.

blog Tima Ferrise

Pokud by nebylo dost času na ucelené dílo v podobě knihy, existují i instantnější způsoby, jak konzumovat zajímavé čtení, které je zároveň delší než běžný webový zpravodajský článek. Jednou z jeho myšlenek je také čtyřhodinový (ano, skutečně, ne čtyřdenní) pracovní týden. Inspirující rituály, které mají pomoct nastartovat den, jak investovat, jak nastavit digitální detox a další rady pro moderní život.