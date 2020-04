Bolavé jaro světového fotbalu. Růst cen akcií evropských velkoklubů ale značí, že bude lépe | E15.cz

Duben a květen bývají pro fotbalové fanoušky po celém světě ty nejplodnější měsíce. Finišují národní i evropské klubové soutěže. V letošním sudém roce, kdyby byl standardní, tak už jen týdny by chyběly do startu mistrovství Evropy.

Momentálně evropská fotbalová asociace UEFA zkouší vymyslet plán B. Jak v omezeném čase, protože v srpnu by se měla rozběhnout sezona nová, ještě zachránit tu stávající.

Vybraná evropská liga Odehraná/plánovaná kola Premier League (Anglie) 29/38 La Liga (Španělsko) 27/38 Serie A (Itálie) 26/38 Bundesliga (Německo) 25/34 Fortuna:Liga (Česko) 25/30 + nadstavbová část

Hraje se o stovky milionů eur

Pokud totiž nebude byť třeba jen formálně, leč zároveň „spravedlivě“, uzavřena ta stávající, bude problém nominovat ty lepší kluby z Anglie, Francie nebo Česka do další sezony Ligy mistrů či Evropské ligy. Stejně bolavou hlavu budou mít národní asociace s tím, jak vyřešit prolínání mezi kluby domácí první a druhé ligy a dalších nižších soutěží.

Kluby zároveň už teď ví, že tak jako tak příjdou minimálně o část příjmů ze vstupného, prodeje suvenýrů a dalších zdrojů z kolonky „matchday“ příjem. Plánovaný počet zápasů se už téměř jistě v maximální možné míře neodehraje a když, fanoušci budou v důsledku dopadů pandemie pravděpodobně opatrní - jak na samotné shromažďování se, tak na svou peněženku.

Klub Průměrný příjem na zápas (v mil. eur) FC Barcelona 5,7 Bayern Mnichov 5,1 Real Madrid 4,9 Manchester United 4,1 Paris Saint Germain 4

Podle propočtů agentury Bloomberg na základě dat UEFA přijdou špičkové kluby z Anglie, Španělska a Německa, tedy těch nejsilnějších lig Evropy o desítky milionů eur. Obecně pro kluby příjmy z peněz získaných v den zápasu představují asi čtvrtinu jejich celkových příjmů. Platí také, že čím menší klub, tím je tento podíl podstatnější. Evropské velkokluby dokáží výpadek těchto peněz částečně suplovat dražším prodejem televizních práv nebo reklamními příjmy od sponzorů.

Jenže i tyto peníze jsou ohroženy. Televizní společnosti beINSports a Canal+ uvedly, že francouzská první liga přijde o asi 150 milionů eur, které by jí jinak náležely za poplatky za odvysílané zápasy. V Anglii zatím vysílatelé platby nestopli. Neví se ale, jak se k situaci postaví televizní společnosti, které anglickou Premier League vysílají v USA nebo v Asii, což je také ne nepodstatný díl rozpočtů anglických klubů. Ve Španělsku visí ve vzduchu doplatek za televizní práva navázáný na dohrání tamních profesionálnách lig ve výši přes půl miliardy eur, v Německu zatím kluby nedostaly očekávanou dubnovou splátku od Sky Deutschland ve výši 304 milionů eur.

Země Podíl příjmů za televizní práva (v %) Anglie 53 Itálie 47 Španělsko 42 Francie 37 Německo 34

Hráči? Procenta dolů

První reakce na napjaté cashflow klubů je ta, že snižují platy svých hvězd. Na tom se dá uspořit kýžené desítky milionů eur. V Německu se hráči s kluby dohodly na plošném snížení platů o 20 procent. V Itálii hráči souhlasili s tím, že pokud soutěž nebude dohrána, přijdou o čtyři měsíce plnění smlouvy. Pokud se bude dohrávat v nějaké omezené formě, tak se vzdají dvou měsíčních platů. Jednotlivá snížení platů si se svými hráči vyjednaly i mnohé české kluby.

V nejbohatší lize světa, anglické Premier League, už vše spělo k plošné dohodě mínus 30 procent platu, tato domluva ale ztroskotala a nyní dochází k jednotlivým specifickým dohodám klubů se svými hráči.

Země Podíl platů hráčů na nákladech klubu (v %) Francie 76 Itálie 65 Španělsko 64 Anglie 59 Německo 53

Každá liga to má jinak

UEFA se nyní ve své agendě soustředí na asistenci v dohrání národních lig, Euro už bylo přesunuto na rok 2021. Opatrně se pak připravuje vyvrcholení Evropské ligy a Ligy mistrů na srpen v termínu odsunuté olympiády.

Kluby v posledních dnech začaly posílat své hráče na trénink v malých skupinkách. K organizaci zápasů je ale ještě daleko. Nejkonkrétnější je ve svých plánech bundesliga, která by v ideálním případě chtěla restartovat sezonu 9. května. V začátku bez diváků. Spíš až o červnu se mluví v Itálii a Španělsku. Nejméně jasno je v Anglii. Média hovoří o termínu ASAP, tedy, jak jen to bude možné. Od klubů je každopádně tlak skončit sezonu v nějaké formě do června, protože 30. června v Anglii vyprší všechny hráčské kontrakty. Například v Belgii nebo v Nizozemsku se mluví o ukončení sezony a pořadí v tabulce by zůstalo takové, jaké je teď.

V Česku je ambice stihnout vše do 30. června. „Zůstává jednoznačnou prioritou vyvinout maximální možné úsilí k tomu, aby stávající soutěžní ročník byl dohrán dle hracího systému odsouhlaseného před začátkem soutěží,“ uvedl předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. Je třeba dodat, že amatérské ligy už sezonu před pár dny ukončily.

Sentiment kolem vývoje fotbalu a důvěry v to, jak to celé dopadne, pak může dobře ilustrovat index, který agreguje vývoj akcií na burze obchodovaných klubů. V průběhu února klesl o polovinu, od té doby ale pozvolna roste. Od poloviny března pak akcie Borussie Dortmund, Manchesteru United, Juventusu a dalších posilují.

PZN.: Data v tabulkách vyplývají z reportu klubového fotbalu asociace UEFA za rok 2019.