Manažerka Barbora Kollerová: těžká cesta od krav až ke kreativním razítkům | E15.cz

Začínala v Českých Budějovicích, kde se budoucí manažerka narodila do skromných poměrů. Chtěla jít na konzervatoř, ale to jí rodiče zatrhli, prý je to nepraktické. Po česko-anglickém gymnáziu tak zamířila na pedagogickou fakultu. . Autor: COLOP CZ

Chtěla se ale zároveň už osamostatnit, a nakonec školy nechala. Po vyzkoušení několika různých pracovních pozic zamířila za prací do Rakouska. Tam fungovala jako uklízečka a její sebevědomí tehdy spadlo na samé dno. Prošla si stavem vyhoření, nemohla spát. Zachránilo ji, že přešla na lepší práci v pekárně. Tam si našla rakouského přítele a přestěhovala se k němu na statek.

„Na statku to pro mě byla velmi zajímavá zkušenost. Krávy nemají pracovní dobu, člověk se musí naučit neustále přepínat mezi pracovním a osobním životem. Dodnes si kvůli tomu nepotrpím na pravidelnou pracovní dobu od-do,“ popisuje. Také se tam naučila výborně německy. Ale rakouská statkářská idyla neměla dlouhého trvání. . Autor: COLOP CZ

„Narodila se nám dcera, ale pak jsme si přestali rozumět a já se vrátila zpátky do Česka,“ říká. Jako samoživitelka se musela začít velmi rychle otáčet, aby dceru uživila. A tak nastoupila jako asistentka obchodního ředitele do Colopu.

„Od začátku jsem tam měla štěstí na skvělé lidi. Hlavně dva kolegové, obchodní a marketingový ředitel, mě hodně inspirovali a posouvali dál,“ říká. I sebevědomí pocuchané rakouskou zkušeností začínalo Barboře Kollerové alespoň trochu růst. Ujímala se úkolů sahajících více a více nad rámec asistentské práce. Až to skončilo nabídkou na současnou manažerskou pozici.

„Dostala jsem na starosti kreativní razítka Colopu. Já i moje dcera jsme zároveň jejich nadšenými uživatelkami, takže práci mám opravdu jako koníček,“ popisuje. Ráda má například ruční tiskárnu pro kreativní duše e-mark create, se kterou doma vyrábějí třeba různá pohádková trička. . Autor: COLOP CZ

Nejvíc si ale vyhrají s razítky LaDot, která slouží jako dočasné tetování a promění kůži na dočasné malířské plátno. Barbora věří, že tato razítka budou na českém trhu velice úspěšná.

„Pro neustálé podepisování věcí ve školce mi moc pomáhá razítko Mine. A moje dcera má ze všech razítek nejradši asi Little Nio s jeho deseti motivy, které si tiskne na stuhy nebo k sobě do diářku,“ popisuje zapojení razítek do každodenního života své rodiny.

Rakouské krávy tak už zůstávají opravdu jenom vzpomínkou. „Práce kolem nich měla něco do sebe, ale s razítky si přece jen člověk vyhraje víc,“ uzavírá Barbora Kollerová.