Maradonův dres teď může stát až dva miliony dolarů, tvrdí expert | E15.cz

Za dres Diega Maradony, v němž dal slavný argentinský fotbalista ve čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1986 proti Anglii proslulý gól "boží rukou", může v současnosti jeho majitel dostat až dva miliony dolarů (44 milionů korun). Tvrdí to americký odborník na aukce sportovních trofejí David Amerman, kterého citovala agentura Reuters.

Dres je vystaven ve fotbalovém muzeu v Manchesteru, kam ho zapůjčil bývalý anglický reprezentant Steve Hodge. Právě po jeho nepovedeném odkopu vstřelil Maradona rukou, kterou rozhodčí nepostřehli, první gól zápasu. Po utkání si oba hráči vyměnili v tunelu dresy. Argentina nakonec v Mexiku získala titul.

Podle Amermana je běžné, že po smrti sportovních legend vyletí cena pamětních předmětů vzhůru. "Viděli jsme, co se letos stalo po smrti (basketbalisty) Kobeho Bryanta. To byl okamžitý obrovský cenový skok. Ale pak to zase opadlo, protože se trh nasytil," řekl odborník.

Podobný průběh očekává i po úmrtí argentinské fotbalové hvězdy. Maradona zemřel ve středu, bylo mu 60 let. "Jeho hráčská karta z doby, kdy začínal, stála před lety pár set dolarů. Včera už za ni někdo požadoval 20 tisíc," doplnil Amerman.

Agentura připomněla, že jinou cennou relikvii vlastní také irský fotbalista Liam Brady. Ten po zápase v roce 1979 získal Maradonův dres s číslem 17, což je rarita, neboť věhlasný Argentinec jinak zásadně nastupoval s desítkou. Brady prohlásil, že se dresu zatím rozhodně zbavit nehodlá.

Maradona zemřel ve středu necelý měsíc po 60. narozeninách. Podle předběžných výsledků pitvy, kterou provedli v nemocnici San Fernando, bylo příčinou smrti selhání srdce. To podle lékařů vyvolal akutní plicní edém.

Argentinské úřady vyšetřují okolnosti středečního úmrtí fotbalové hvězdy Diega Maradony. Státní zastupitelství v Buenos Aires se podle agentury AFP zabývá možným pochybením záchranné služby. Její pomalou reakci už ve čtvrtek kritizoval právní zástupce bývalého reprezentanta a trenéra Matias Morla.

Maradonův rodinný přítel upozornil AFP na nestandardní postup lékařského personálu. "Musí se prošetřit, jestli všichni dělali to, co měli," citovala ho agentura.

Zdroj AFP obeznámený s vyšetřováním uvedl, že podezření vyvolal fakt, že Maradonův úmrtní list nebyl nikým podepsaný. "To však ještě samo o sobě neukazuje na něčí pochybení nebo na jiné neobvyklé okolnosti úmrtí," dodal.

Morla v prohlášení na twitteru kritizoval především pomalou reakci záchranné služby. Sanitka podle něho přijela až za více než půl hodiny.