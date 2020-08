Nový film Václava Marhoula: Film bude o senátorovi McCarthym | E15.cz

"Já jsem pro ně člověk, který žil 29 let v komunismu. Žil jsem v té manipulaci a strachu, takže mám na rozdíl od Američanů vlastní empirickou zkušenost. A o to víc tomu problému rozumím nebo rozumět můžu," uvedl režisér k důvodům, proč jej producenti pro životopisné drama o McCarthym oslovili.

Téma filmu považuje Marhoul za nadčasové. "Jde o principy, které se jmenují populismus, fašismus, manipulace s lidmi a využívání strachu k upevňování vlastní moci. A dnes jsme v situaci, kdy kolem sebe máme McCarthyů tucet, takže tady máme Orbána v Maďarsku, Kaczyńského v Polsku, Putina v Rusku, Donalda Trumpa v Americe, Borise Johnsona v Británii, Bolsonara v Brazílii a u nás máme Andreje Babiše a pana Zemana," řekl režisér.

Marhoul zatím dělá na scénáři snímku a s druhým scenáristou si "vyměňuje nápady". Současně se řeší herecké obsazení. "Ale o tom zatím nemohu mluvit," doplnil Marhoul.

Na filmu by se měl podílet i kameraman Vladimír Smutný, který s Marhoulem pracoval na jeho snímcích Nabarvené ptáče, Tobruk a Mazaný Filip. Interiéry dramatu by se měly částečně natáčet v Praze na Barrandově. To by umožnilo spolupráci se štábem, se kterým režisér pracuje pravidelně.

Z natáčení v USA obavy nemá. "Budu se muset naučit všechnu anglickou terminologii, oni totiž na place používají úplně jiná slova než my," uvedl režisér.

Americký filmový štáb poprvé viděl při práci, když přijel režisér Miloš Forman v 80. letech do Prahy točit film Amadeus. FAMU tehdy upozornila studenty, že kdo se s tímto českým emigrantem setká, bude vyloučen ze školy. "S Milošem Formanem jsme si dohodli tajnou schůzku v Riegrových sadech. Následně mě Miloš pozval na natáčení do Tylova divadla a já jsem poprvé v životě viděl, jak se dělá americký film," popsal událost Marhoul.

Jeho poslední film Nabarvené ptáče vstoupil v červenci do některých amerických kin, postupně by měl jít do kin po celém světě. Podle Marhoula jsou výjimkou státy východní Evropy, o film nemělo zájem Polsko, Rusko nebo Maďarsko. Zároveň se snímek objevil na streamovacích platformách, jako je Amazon Prime nebo VOD.