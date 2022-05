Mechové obrazy sluší každému interiéru | E15.cz

Mechové obrazy tak objevili i špičkoví architekti a designéři, kteří je svým klientům stále častěji navrhují na míru. Skvěle padnou do každého interiéru, ať už se jedná o váš domov, kancelářské prostory, butiky, showroomy či restaurace. Výhodou je také nesmírná variabilita co do velikosti, tvaru a také rámu. Můžete mít mechový obraz v minimalistické stěrce nebo ohromit všechny opulentním rámem, který nechá vyniknout zelené kráse obrazu.

Společnost NĚMEC s.r.o. nabízí aranžované mechové kompozice v rámech potažených ručně aplikovanou stěrkou Betonepox®, která se v této kombinaci stává zajímavým protikladem k mechové zelené ploše obrazu nebo výrazným Granitem, který nikde nepřehlédnete.

Na vás je také výběr mechů, kterých existuje mnoho druhů – lesní mech s krásnými dlouhými vlákny, jasně zelený sobí mech s měkkou strukturou, můžete si vybrat španělský mech, který roste v podobě vírů špagetového tvaru či královský mech, charakteristický svými dlouhými zelenými vlnami, které kontrastují s jeho hnědými chomáčky. Je také větší a výraznější a díky svému přirozeně zabarvenému odstínu přináší elegantní dojem.

Každý obraz je tak nenapodobitelný originál, který odráží svého majitele. Stane se tak potěchou pro oko i pro duši.

Můžete si nechat vytvořit z mechu logo své společnosti nebo třeba mapu světa, která jako zajímavý prvek podtrhne jednoduchost okolního interiéru.

Mechové obrazy či stěny budou zdobit Váš interiér po mnoho let a jejich údržba je prakticky minimální.

Mechové obrazy od firmy NĚMEC splňují přísné hygienické normy pro pracovní prostředí a limity pro prostředí v pobytových místnostech. Pořídit si můžete již hotové mechové obrazy, nebo balení mechu, ze kterého si pomocí své fantazie vytvoříte umělecké dílo přesně podle svého přání.

Více informací najdete na eshop.nemec.eu.