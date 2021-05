Ministryně Schillerová kritizuje Hamáčkovu plánovanou cestu do Moskvy | E15.cz

"Že si Jan Hamáček naplánoval cestu do Moskvy, nebylo určitě to nejmoudřejší, co měl udělat... Já mu nevidím do hlavy, jestli to byla, nebo nebyla kamufláž," uvedla Schillerová. Pokud by Hamáček nemluvil pravdu o tom, že cesta byla zastíracím manévrem, byl by to podle ní důvod k rezignaci. "Ale nic takového se neprokázalo," podotkla.

Poslanec ODS Jan Skopeček míní, že Hamáček nevysvětlil, proč plánoval cestu do Moskvy, když už se vědělo o důvodném podezření, že za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 stojí agenti ruské tajné služby GRU. Z případu se podle Skopečka stává "bramboračka". Cesta do Moskvy byla podle indicií skutečně připravována, soudí Skopeček. Podle pirátského senátora Lukáše Wagenknechta jsou Hamáčkova vyjádření rozporuplná. Konstrukci, že by jel Hamáček ošálit ruského prezidenta Vladimira Putina, pokládá za směšnou.