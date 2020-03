Americký dobrodruh nabídne cestu do hlubin Mariánského příkopu | E15.cz

Lidstvo míří často ke hvězdám. V myšlenkách, pohledech zraků. A v poslední době i co se turistiky týče. Viz projekty Elona Muska, Richarda Bransona či Jeffa Bezose. Jejich společnosti se v posledních letech snaží dostat člověka na Mars či alespoň oběžnou dráhu. Texaský obchodník a průzkumník oceánů Victor Vescovo to však vzal opačnou cestou. Ve své ponorce chce v rámci projektu EYOS Expedition zájemcům nabídnout plavbu až na samotné dno Mariánského příkopu.