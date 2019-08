Motoristou v Alpách: Vychutnejte si šedesát zatáček do sedla Passo dello Stelvio | E15.cz

Velkou čínskou zeď připomíná alpská silnice de průsmyku Passo dello Stelvio. Úzká silnice se šedesátkou zákrut, kterou dělníci stavěli v letech 1820 až 1825, tvořila hranici mezi Rakouskem-Uherskem a Lombardií a do dnešní doby se příliš nezměnila. Jen po ní místo povozů jezdí nejlepší sportovní vozy jako Mercedesy AMG, BMW, Audi, Ferrari či Porsche.

Kdo si chce klikatou cestu do horského sedla Passo dello Stelvio opravdu užít, musí vyrazit brzy ráno. Okolo osmé ráno se totiž zaplňuje automobilisty, cyklisty i motorkáři. „Autu se to líbí, ale je to o tom rozjet se na rovince, pak prudce zabrzdit před zatáčkou a znovu," popisuje průjezd silnicí, které zdolává převýšení zhruba 1500 metrů řidič, který zde testoval svůj mercedes.

Motoristický pořad Top Gear silnici do Passo dello Stelvio označil za nejkrásnější v Evropě, kdo si ale chce zážitek z jízdy vychutnat, musí dorazit v době od června do října. Po zbytek roku je silnice kvůli sněhu uzavřená. Sedlo se totiž nachází v nadmořské výšce 2785 metrů nad mořem.