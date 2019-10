Slavia - Barcelona: na zápas se chystá i český fanklub Barçy | E15.cz

Ve středu večer bude Tomáš Škurek přezdívaný Migueli se svými kumpány fandit na fotbalovém stadionu v pražském Edenu. Nebude ale na straně Slavie, nýbrž v sektoru hostujících fanoušků z Barcelony. Spolu s ním další víc než stovka podobně „postižených“ parťáků. Proč? Migueli je šéfem oficiálního českého fanklubu jednoho z nejslavnějších klubů světa Barcelona FC s názvem Penya Barcelonista Lleó de Dues Cues. Ve volném překladu to znamená výspa barcelonských dvouocasých lvů. Motto fanklubu pak je: My jsme Barcelonští, přicházíme z české země.

Kdy a proč vznikl vámi vedený fanklub?

Fanklub vznikl během srazů fanoušků Barçy v Brně při sledování zápasů, především El Clásica. Důvod byl jasný, tedy posunout fandovství o něco dále, dát najevo klubu naší věrnost, a také čerpat výhody, které z toho plynou. Formálně se to stalo v roce 2005.

A vám se stalo jak, že jste začal Barceloně fandit?

Obdivoval jsem už dřív hráče jako Ronaldo, Cocu, Rivaldo či Patrick Kluivert. Až ale éra kolem Ronaldinha a úžasný tehdejší fotbal Barcelony mě pro klub plně nadchnul. Kromě klubu jsem si později zamiloval i město.

Kolik má váš fanklub členů?

Momentálně přes 300. Jsme jediný oficiální fanklub FC Barcelony v Česku. Co do počtu členů jsme v TOP 20 na světě. Jinak fanklubem v jeho historii prošlo přes 800 fanoušků. V Česku odhaduji, že může Barceloně určitě fandit několik tisíc lidí.

Co z členství plyne? Kolik stojí a jaké jsou z toho výhody?

Například na zápas se Slavií jsme získali 129 lístků do sektoru hostí. Takto jsme na výjezdech sledovali Barcelonu třeba i v Paříži, Londýně, Mnichově, Liverpoolu nebo v Dortmundu. Členství stojí 500 korun ročně. Klubu pak platíme dvě eura za každého člena na sezonu. Člen klubu má pak vlastní Penya kartu, s níž má nárok na slevy ve fanshopu v Barceloně, zdarma vstupenku na utkání B týmu Barcy, slevu na zápasy ostatních sportů v Barceloně, 15% slevu na zápasy na Camp Nou a 25% slevu na prohlídku stadionu.

Zajímá vás i ekonomika Barcelony FC a celkově dění kolem klubu?

Určitě. Zajímavé na našem klubu je to, že nás nevlastní žádný bohatý šejk či firma, ale jen a pouze Socios, tedy členové klubu, což je opravdu výjimečné a je to jedna z hlavních věcí, na kterou musí být každý fanoušek Barçy hrdý. Na druhou stranu máme opravdu nezdravou platovou politiku a vzhledem k obratu přes miliardu eur i jen malý zisk.

Prodal byste Messiho, koupil Neymara?

Messiho bych neprodal nikdy. Ale ta otázka je vlastně zbytečná. On by, si myslím, nikdy z Barcelony neodešel. Každý ho posuzuje podle jeho gólů a výkonů a jeho srdcařství se tak nějak přehlíží. A zmiňují ho pouze hateři jako argument, že by se nikde jinde neprosadil, což je samozřejmě hloupost.

Neymara bych nikdy znovu nekoupil a nechápu, že je tolik zastánců jeho návratu. Hráč, který tvrdil, že zůstane a jen prodlužoval svůj odchod do doby, kdy bude mít nárok na bonus a pak se sprostě vykoupí ze smlouvy... Takový hráč prostě nemá v Barceloně absolutně co dělat.

Barcelona je nejen symbolem fotbalového světa. Město je metropolí Katalánska. To je teď velmi živý region. Sledujete dění kolem snah o autonomii Katalánska? Už proto, že El Clásico bylo kvůli nedávným nepokojům v ulicích města přeloženo na pozdější termín. Dá se říct, že jste v tomto tématu na něčí straně?

Ano, v poslední době docela detailně celé téma sleduji a snažím se mu rozumět. Jsem na straně Katalánska, ale samozřejmě to není tak jednoduché. Spíše mě zaráží postoj Evropské unie a dalších organizací, když při podobných případech mají pokaždé úplně opačný názor. I informování médií je o tak závažné situaci dost mírné na rozdíl od podobných témat v jiných zemích. A nás fandů Barcelony se to samozřejmě dotýká i přímo. I kvůli dopadu na klub sleduju všechny možné zprávy kolem toho.

Mimo šéfování fanklubu Barcy řídíte pobočku jazykové školy v Ostravě. Znamená to také to, že umíte španělsky? A umíte i katalánsky?

K práci mi stačí čeština a angličtina. Španělsky neumím a bohužel ani katalánsky. I když to byl vždy jeden z mých cílů, nakonec dostaly přednost jiné priority.

Zajímá vás katalánská kultura?

Znám detailně město, navštívil jsem všechna muzea v Barceloně. Stejně jako divadlo Liceu či představení v Palau de la Música Catalana. Znám i národní tanec Sardana či jsem viděl stavění lidských věží Castellers, což je katalánská národní tradice. Ale nějak detailně se o katalánskou kulturu nezajímám. Spíš je vždy součástí mých návštěv Barcelony.

Je něco, co byste si pro fotbalovou Barcelonu přál a je třeba nějaký zážitek, zkušenost, za kterou byste ve spojení s klubem byl rád?

Měl jsem štěstí a navštívil všechny největší zápasy - El Clásico, finále Copa del Rey i finále Ligy mistrů, takže největší přání je osobní setkání s hráči, které obdivuju - Carlesem Puyolem a Ronaldinhem.