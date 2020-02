Na cestě k úspěchu záleží na každém detailu | E15.cz

Dnešní doba je rychlá, technická a zábavná. Každý může být úspěšný, ale máme to jen ve svých vlastních rukou. Soustřeďte se na svůj cíl. Věnujte se tomu, co je pro vás důležité a co vás baví, a spolehněte se na moderní technologie.

Na cestě k úspěchu záleží na každém detailu • VIDEO BSH domácí spotřebiče

Ráno sportovní tričko a kalhoty na běhání, přes den šaty nebo oblek, večer pohodlné domácí oblečení: převlékáme se i několikrát denně. Přesto si s péčí o prádlo nemusíte dělat žádné starosti. Stačí si vybrat toho správného partnera se špičkovými technologiemi a mimořádnými funkcemi. Pusťte prádlo z hlavy a věnujte se tomu, co vás posune zase o kus dál.

Život pulzuje stále rychleji. Plýtvání časem a čekání se stává tabu i v domácnostech. Neztrácejte zbytečně čas. Spolehněte se na spotřebiče, které vám ho ušetří. Moderní pračky se dokonale postarají o vaše prádlo i za pouhou hodinu, nebo dokonce za 15 minut, pokud je jen mírně špinavé. Můžete si jít mezí tím třeba zaběhat a až se vrátíte, bude hotovo.

Ani nad správným nastavením už nemusíte přemýšlet. Věnujte se raději tomu, jaký bude váš den a čeho chcete dosáhnout. Praní za vás vyřeší automatické systémy dávkování pracího prostředku a automatické programy.

Chcete mít vždy vše plně pod kontrolou? s inteligentními spotřebiči s technologií Home Connect, které můžete kontrolovat a ovládat pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu. S hlasovými asistenty, jako je například Alexa od Amazonu, nyní dokonce i pomocí hlasových povelů, nebo chytrých hodinek.

S péčí o špinavé prádlo si nemusíte dělat žádné starosti: Home ConnectAutor: BSH domácí spotřebiče

Díky technologii Home Connect spolu mohou navíc pračky a sušičky komunikovat a předávat si informace, aby vám ušetřily ještě více času a starostí.

Na cestě k úspěchu záleží na každém detailuAutor: BSH domácí spotřebiče

Za velkým úspěchem stojí malé detaily. Představte si, že byste se nemuseli zdržovat údržbou sušičky, která by si ale zachovala vysoký výkon a nízkou spotřebu. Jak je to možné? Moderní sušičky Siemens se samy čistí během každého cyklu sušení, můžete se na ně vždy plně spolehnout a zaměřit se na to, co je pro vás opravdu důležité.

Relaxujete rádi při sportu? Abyste se cítili pohodlně a sebevědomě, ať už dřete v posilovně, přesouváte se mezi jamkami na golfovém hřišti, nebo zrovna zdoláváte další vrchol v Alpách, sportovní oblečení vás nesmí zklamat. Se speciálními programy pro sportovní oblečení zůstane vaše prádlo funkční a v perfektní kondici a vy se můžete soustředit na dosažení svých cílů.

Přijďte si prohlédnout ty nejmodernější domácí spotřebiče do zážitkového centra: Brand Experience Center. Seznamte se s budoucností a uvidíte, že pak už nebudete chtít nic jiného.