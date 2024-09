Na krásném modrém Dunaji. Bratislava vám nabídne mnoho nečekaných dobrodružství

Do Bratislavy jsme odjížděli z Prahy v neděli ráno; je to sem jen 330 kilometrů, ale zúžení na D1 u Brna, které je něco jako neverending story českých silnic a dálnic, protáhlo cestu ze 3 na 4 hodiny. Můžete sem dojet ale i vlakem nebo autobusem, délka cesty by měla být dost podobná. Čeká vás pak velmi příjemné město na břehu majestátního Dunaje, nepřeplněné turisty, s nepřebernou škálou možností, jak si to tu užít.

UFO se vznáší nad městem

Rozhledna UFO se nachází na mostě Slovenského národního povstání (SNP), postaveném v sedmdesátých letech jako chlouba tehdejší architektury. Bohužel mu za oběť padla značná část historických budov na nábřeží Dunaje. Nicméně dnes je neodmyslitelnou součástí panoramatu Bratislavy a stavbu připomínající létající talíř najdete na každé pohlednici. Nabízí nejen mimořádný výhled na město z ptačí perspektivy včetně možného krásného západu slunce nad Dunajem (osobně vyzkoušeno), ale i zážitkovou restauraci – ta se opětovně umisťuje na špici různých soutěží (např. ocenění Trend Top restaurace, Gurmán Award pro restauraci roku i uznání pro šéfkuchaře Jozefa Masaroviče). Jejich skvělou kuchyni, místy až alchymistickou, si můžete vychutnat ve výšce 95 metrů nad zemí (respektive nad vodou). Na mě udělalo největší dojem asi rybí consommé podávané z baňky zahřívané nad plamenem přímo na stole nebo dezert s živými květy „zakletými“ v ledu.

Dohromady s divadlem, které na nebi předvedly tři bouřky, které se v tu chvíli potkaly nad městem, bylo o nezapomenutelný zážitek postaráno. Menu v restauraci se obměňuje podle sezónnosti a kombinuje asijsko-středomořskou kuchyni. Nabízí se ale i lokální degustační menu. Pro jeho přípravu se tu používají suroviny z okruhu 30 kilometrů od Bratislavy, což potěší zejména ty, kteří dbají na udržitelnost a lokálnost. Návštěvu podniku UFO watch.taste.groove. můžete absolvovat denně od 10 do 23 hodin. Pokud si v restauraci dáte aspoň jedno hlavní jídlo, máte vstup na vyhlídkovou terasu zahrnutý v ceně.

Prešporáčik, rožky, hrad a Svatý Reparatus

Nejjednodušší cestou, jak si prohlédnout všechny skvosty Bratislavy, je takzvaný Prešporáčik. Jde o autobus, který vypadá jako vláček a patří neodmyslitelně k Bratislavě (Prešporáčik se jmenuje podle německého názvu Bratislavy, které je Pressburg). Můžete zvolit různé trasy o různé délce. V Prešporáčiku jsou připravená sluchátka, jen si vyberete jazyk, ve kterém chcete informace poslouchat. Nebo se můžete jen tak kochat. Jedním z cílů je i bratislavský hrad, a tak pokud vám stačí v rámci této tour 20 minut, můžete obdivovat tuto impozantní stavbu s krásným výhledem a rozlehlou barokní zahradou. Je tu samozřejmě i možnost se občerstvit, a to v Hradní restauraci. Doporučuji jejich salát s krevetami nebo skvělý tatarák!