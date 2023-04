Range Rover Sport je potěšením pro milovníky angličáků | e15.cz

Třetí generace Range Roveru Sport není pro každého, ale skoro každý by si ho přál. Hlavním lákadlem je samozřejmě image legendární značky podvědomě spojené s anglickým venkovem, zelenými tvídovými bundami, kostkovanými čepicemi a gumáky. A anglickým setrem v kufru. Range Rover Sport je nejlepší kombinací síly do terénu, elegance a sportovně laděných emocí, kterou můžete na automobilovém trhu najít. I když příjmení Sport je třeba v tomto případě brát spíš s rezervou. A s tou britskostí už to také není úplně tak pravda, značka už několik let spadá pod indický koncern Tata.

Dodávka na velkých kolech

Velikost nového range roveru nepůsobí nijak zvlášť okázale, ale budí respekt a připomíná spíš menší dodávku než sportovně užitkový vůz. Rozměry umocňují i obrovská 23palcová kola. Na první pohled zaujmou vkusné detaily jako zasouvací kliky dveří nebo absence těsnění kolem bočních oken. Těsnění Range Rover Sport používá, ale je skryté, aby pohledově pokud možno nerušilo čistotu karoserie. Ta má pro puristy značky možná až příliš málo hrubých hran a celý vůz je až funkcionalisticky zaoblený.

Oproti svému většímu sourozenci má verze Sport užší masku, tenčí, velmi výkonné přední adaptivní LED světlomety a úplně největší rozdíl je na zádi, kde nejsou svislé tenké koncové svítilny, ale vodorovné, které zvýrazňují dynamičnost modelu.

Uvnitř se designéři také rozhodli pro střídmý komfort s nejvyšší kvalitou zpracování. Řidič se ze svého kvalitního sedadla dívá na velké displeje: středový zakřivený a pod volantem se pak nachází digitální „budíky“. Přes přední okno lze také sledovat head-up displej ostrý jako břitva. Na stále jednodušším interiéru je znát, jak se i u range roveru prosazuje trend nastolený americkou Teslou.

Parkování s kamerami

Rozpoznávání řeči u vozu se základní cenou více než dva a půl milionu korun nefunguje úplně optimálně. Na druhou stranu armáda asistenčních systémů je diskrétní jako celé vozidlo a netýrají řidiče neustálým přehnaně opatrným pípáním nebo podobnými varovnými tóny. Infotainment je uživatelsky velmi přívětivý a má až seversky čistou grafiku. K většině funkcí se dostanete na dvě kliknutí. Samozřejmostí je spousta ukazatelů týkajících se jízdy terénem, velmi přesné navádění v podzemních garážích či parkovacích domech, kdy se lze orientovat jen podle obrazu na kameře. Ten se promítá i ve zpětném zrcátku. Efektivní je též 3D zobrazení automobilu při parkování. Mimochodem, zadní kameru si lze na požádání ostříknout a tím ji očistit. To je u vozidla určeného do bláta poměrně praktické.

Linie panoramatické střechy se mírně svažuje dozadu, a proto působí o něco méně vzdušně, ale přesto příjemně. Interiér je stále prostorný, pro zavazadla je dost místa. Dokonce tolik místa, že vedle většího psa se tam bohatě vejde i celá výbava a výzbroj na lov.

Podezřele tichý diesel

Název 300d naznačuje úctyhodný výkon vznětového motoru v koních. Maximální točivý moment 650 Nm, který je k dispozici již při 1500 otáčkách, nenápadně vychovává řidiče k pohodové jízdě. Samotný diesel téměř není slyšet, člověk zvyklý na naftové motory tak hned zbystří, zda náhodou neřídí zážehový pětilitr. Dlouhé vzdálenosti je vhodné překonávat spíš klouzavě, pokud možno rychlostí pod 180 kilometrů v hodině – ani s tím Range Rover Sport rozhodně nemá problém.

S vysokou rychlostí se výrazně zvyšuje odpor větru a spotřeba najednou roste vysoko nad deset litrů na 100 kilometrů. Range Rover Sport je na venkovských silnicích překvapivě dynamický a ve srovnání s největším range roverem je vyloženě agilní, zatáčky projíždí s pohonem všech kol suverénně a díky kontrole náklonu karoserie zůstává vždy pevně na vozovce.

Pro milovníky angličáků

Tou pravou chloubou britského plnokrevníka je vzduchové odpružení, které v běžném režimu pracuje se dvěma komorami – a tím pádem s větším objemem vzduchu. To prospívá schopnosti filtrovat nerovnosti. V režimu dynamic je výměnou za jistější jízdní vlastnosti využívána komora pouze jedna. Vzduchové odpružení pak umožňuje také různá kouzla se světlou výškou. Na dálnicích se auto samo spustí blíže k vozovce, v terénu lze výšku zase naopak zvýšit. Pozorovat „range“, jak se zvedá až k bizarní podobě jakéhosi terénního svalnatce, je vážně podívaná, kterou si rád užije každý, kdo v dětství miloval terénní angličáky.

Nový Range Rover Sport projede téměř metr hlubokou vodu, k dispozici je celá řada terénních režimů včetně stále běžnějšího terénního tempomatu, kdy lze například ve velkých sklonech nastavit rychlost třeba na osm kilometrů v hodině a auto se sune samo.

Range Rover Sport je vozem pro hravé duše s citem pro detaily a design. Vedle toho, že je dokonalým společníkem nejen na samotě u lesa, se v něm posádka se cítí dostatečně bezpečně na to, aby byl i zdatným ochráncem.